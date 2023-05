Sobrina de Ginny Hoffman, rompe el silencio y asegura que su familia manipula la justicia

Ciudad de México.- La sobrina de Ginny Hoffman, habló sobre las acusaciones y sentencia en contra de Héctor N y las actitudes que han tomado tanto Alexa como Ginny.

Recordemos, que en el año 2021 Daffne confesó por medio de una entrevista que no estaba de acuerdo con las acciones que tomó su familia, luego de alejarse por completo de ellos por haber sufrido un abuso por parte de su padre, hermano de la actriz. En cuanto a Héctor, siempre se refirió a él como un buen hombre hablando maravillas de su persona y que tanto Alexa como Daniela eran muy felices.

Héctor parra, fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores, este pasado 25 de mayo, noticia que consternó a muchos, pues algunos aseguran que es incriminado siendo inocente, mientras que otros se alegran y piden justicia.

Sin embargo, Daffne no se quedó callada y volvió a pronunciarse al respecto, lanzando un duro mensaje en contra de su familia, pero apoyando en todo a sus primas Daniela y Alexa, quién asegura que ésta última ha sido manipulada por su madre.

La fuerte confesión de Daffne contra su familia

‘Mi sentir detrás del caso de Alexa Hoffman y su padre, Héctor Parra.

Comparte este mensaje y hagamos que nuestra voz sea escuchada en todos los rincones del mundo. Es hora de romper el silencio, de exigir transparencia y justicia. Ningún individuo o familia debería tener el poder de manipular el sistema legal a su antojo. Juntos, podemos marcar la diferencia y garantizar que se haga justicia.

Por favor, compartan este mensaje y ayuden a que llegue a todas las personas que creen en la verdad y en un sistema de justicia imparcial. Juntos, podemos lograr un cambio real.

Hago este llamado con mi foto de pequeña como símbolo de esa niña que callaron manipularon en algún momento. Alexa, ni tu ni Dani están solas, las cosas no tienen que ser así’, escribió por medio de Instagram.

‘No puedo ignorar las múltiples anomalías en el desarrollo de esta denuncia que llevó a la sentencia de un hombre a prisión. No puedo quedarme callada mientras veo una y otra vez como mi familia hace lo que quiere, simplemente porque tiene los recursos y el poder para hacerlo. No puedo seguir en silencia en un rincón como siempre me obligaron, porque siempre fui la oveja negra que se atrevió a decir ‘NO’ y a expresar mi desacuerdo con sus acciones’, expuso en el comunicado.

De inmediato, Daniela no dudó en enviarle un mensaje de agradecimiento por el apoyo que ha recibido de su parte, para ella y Alexa.

‘Gracias, Daff ���� te doy las gracias infinitas por alzar la voz, por mi y por mi hermana, que tu y yo sabemos perfectamente que esta siendo víctima de su propia familia. Ojalá le llegue el mensaje y se acerque aunque sea a ti y la puedas ayudar si es que quiere, de mi parte, yo siempre estaré abierta al diálogo y a la compresión. Gracias, Daff. Eres una gran persona, eres muy valiente ��’, comentó Daniela.