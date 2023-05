Daffne Hoffman, sobrina de Ginny, confiesa que sufrió abuso sexual en su entorno familiar; su tía, Ginny Hoffman, le solicitó guardar silencio y no la apoyó

MÉXICO.- Ante el polémico caso de Héctor Parra, quien fue condenado recientemente por el delito de corrupción de menores en contra de su propia hija, Alexa Parra Hoffman, han surgido nuevas declaraciones por parte de Daffne Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman, quien ya había asegurado que Alexa, su prima, está siendo manipulada en contra de su padre, el reconocido actor mexicano.

No obstante, la joven ahora ha confesado haber sido víctima de abuso sexual en su círculo cercano, lo cual fue presuntamente encubierto por la familia Hoffman.

De acuerdo a información por parte del medio Milenio, se informó que Daffne reveló haber sido víctima de su propia familia al ser entrevistada de manera virtual en el programa “Sale el Sol”.

Pese a que Daff Hoffman ya había declarado mediante un comunicado en sus redes sociales que en su familia existían muchas irregularidades, esta vez procedió a contar una experiencia propia que, según contó, se había manejado con discreción por su familia para evitar que saliera a la luz.

View this post on Instagram

Durante la entrevista, Daff Hoffman compartió que, a raíz del proceso legal que involucra a parte de su familia y el revuelo mediático que ha surgido, ha experimentado una angustia emocional que la ha llevado a sentir la necesidad de hablar sobre lo que está sucediendo en torno a su prima Alexa Hoffman.

Daff Hoffman procedió a relatar que, cuando era más joven, sufrió abuso sexual, pese a que no reveló por parte de quién.

No obstante, Daffne compartió que cuando solicitó ayuda a su familia -los Hoffman-, fue abandonada y pasada por alto, incluso por su padre, David Hoffman, quien prefirió apoyar a su núcleo familiar en lugar de a su hija.

Fui una niña que vivió violencia, no solamente sexual, sino también emocional y física, por parte de mi papá, el cual fue una situación muy difícil para mí el crecer así. Y por más que yo busqué la protección de mi familia, siendo una niña, una adolescente, siempre sus consejos fueron 'no hables, no comentes nada, vas a meter a tu papá en problemas, quién va a cuidar a tu mamá' y fue la forma en la que me manipularon, en decir lo que ellas querían decir para no afectar a nadie de la familia", señaló Daffne.