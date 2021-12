George Clooney rechazó un trabajo que le ofrecía 35 millones de dólares

ESTADOS UNIDOS.- George Clooney definitivamente es uno de los actores más cotizados en Hollywood, y es que en su extensa trayectoria artística ha sido galardonado con cuatro Globos de Oro, dos Óscar y un BAFTA, además de ser considerado uno de los hombres más guapos de la industria del cine.

Ante su éxito y fama, el actor logró posicionarse como uno de los intérpretes mejores pagados en la pantalla grande y también como la imagen principar en diversas marcas prestigiosas.

Sin embargo, una de sus últimas apariciones causó gran revuelo en redes sociales luego de otorgar una entrevista para el diario británico The Guardian, en donde Clooney reveló que una vez rechazó un trabajo de un día por el que le ofrecieron 35 millones de dólares y aseguró que no se arrepiente de su decisión.

Y es que el famoso de 60 años comentó que su negación estuvo basada en los principios éticos de él y su esposa, Amal Clooney, lo que provocó más intriga para la periodista y aquellos lectores de la entrevista, pues muchos se preguntaron de qué podría haberse tratado.

Para esto, George Clooney explicó que el trabajo sería para una aerolínea de un estado en donde no se respetan los derechos humanos, por lo que no quiso revelar quién fue la persona que le ofreció el papel. Y aunque al principio lo aceptó, confiesa que después sintió culpa y optó por rechazarlo.

Me ofrecieron 35 millones de dólares por un día de trabajo para un anuncio de una aerolínea, pero lo hablé con Amal y decidimos que no merecía la pena. Estaba asociado con un país que, aunque es un aliado, es cuestionable a veces, y entonces pensé: ‘Bueno, si me quita un minuto de sueño, no vale la pena’”, comentó el actor.