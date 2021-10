Gaby Spanic se sincera sobre la violencia que sufrió con su expareja

MÉXICO.- La integrante del famoso reality de Telemundo "La Casa de los Famosos" reveló que estuvo a punto de perder a su primer hijo Gabriel de Jesús, con quien tuvo con su entonces pareja, con quien admite que fue víctima de violencia durante toda la relación.

Gaby Spanic confesó que recibió un anillo de compromiso y aunque había un plan de casarse, al final la boda no se realizó por 'situaciones muy tristes', según narró. Una de las razones principales es que comenzaron a llegar varios rumores a su pareja en donde le mencionaron que el hijo del que estaba embarazada no era suyo, lo que causó el enojo del venezolano y Spanic confesó que intentó golpearla a raíz de esto.

Archivo GH

"Le pidió la mano a mi mamá, a mi papá, me entregó el anillo, nos íbamos a casar, pero bueno pasaron situaciones muy tristes después porque hubieron muchos chismes”, afirmó la actriz.

A partir de los conflictos violentos que tuvieron como pareja, la actriz agregó que casi perdía a su bebé, por lo que decidió terminar la relación y le pidió al hombre que no la viera más.

Tuvimos varios enfrentamientos, luego intentó pegarme, manché sangre, estuve a punto de perder a mi hijo estando embarazada y le dije: ‘Vete, vete, si tú crees más en los chismes que en mí, vete, yo no voy a perder un hijo’. Hasta el sol de hoy no lo he visto”, afirmó Gabriela.

Según el reporte de la revista People en español, Gaby Spanic contó que su hijo de 13 años no tiene ningún interés en conocer a su padre, a pesar de admitir que ella no lo menciona con desprecio para no 'sembrar odio' contra su expareja y Gabriel de Jesús, pues resaltó que ser madre soltera y criar a su hijo fue un proceso difícil, aunque también se siente bastante orgullosa de cómo resultó todo para ella.