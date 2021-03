Gaby Spanic orgullosa ser madre soltera; asegura que ya habla de los temas de sexualidad con su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Gaby Spanic confesó ser una madre abierta y dispuesta a hablar de cualquier tema con su hijo Gabriel de Jesús Spanic, fruto de su romance con el ingeniero civil venezolano Neil Pérez.

Debido a que Gabriel de Jesús está entrando en la pubertad, la actriz confesó que no tiene ningún problema en hablar de temas sobre sexualidad con su hijo.

“En esta transformación de la pubertad, después la adolescencia, que empiezan los cambios, todo este tipo de cosas, ellos tienen que estar bien claros de que se cuiden, porque va a tener novia en algún momento”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Por último, la artista que forma parte del elenco de la telenovela ‘Si nos dejan’, remake de ‘Mirada de Mujer’, se dijo satisfecha con su labor de madre y padre de su hijo.

“Una madre soltera a mucha honra, con mucho orgullo, y que he podido sacar adelante a mi hijo con el favor de Dios, porque no estoy sola, tengo a un caballero a lado, un señor que siempre me acompaña, porque soy una mujer de mucha fe”, remató.