Gaby Spanic revela que vio el rostro de Dios cuando sufrió un intento de envenenamiento

MÉXICO.- A varios años de denunciar que ella y su familia fueron víctimas de intento de homicidio por parte de una exasistente, Gaby Spanic reveló que vio el rostro de Dios cuando estaba al filo de la muerte. La actriz recordó que fue al atravesar por esta difícil situación en la que intentaron envenenarla que tuvo una experiencia espiritual que la llevó a creer en Jesucristo.

“cuando yo me di cuenta de que Dios existía es cuando sobrevivimos después de un envenenamiento, que mucha gente del medio se burlaba y se reía. Me puse a orar y de repente veo entre alfa, beta y gama, en ese estado del sueño, veo en la pared el rostro de Jesús que me sonreía y me decía ‘todo está bien, no va a pasar nada’”, contó.