Famosos que han recibido halagos de narcotraficantes

MÉXICO.- Después de que el actor Mauricio Ochmann reveló la vez que lo obligaron a conocer a un narcotraficante debido a su personaje del "Chema", varios actores como Joaquín Cosío y Kate del Castillo también salieron a comentar sus encuentros con integrantes del crimen organizado en México.

En entrevista con Yordi Rosado, el actor Joaquín Cosío reveló que debido a su interpretación de "El Cochiloco", los narcos lo han felicitado por su interpretación y le han enviado botellas de tequila.

Sin embargo, relató que en una ocasión cuando se encontraba bebiendo en un bar de Zacatecas vivió un momento de terror cuando un par de sujetos alcoholizados llegaron a su mesa y le dijeron: "Nosotros somos los de ‘a de veras’. Esa es la frase más escalofriante que me han dicho", señaló el actor.

Agregó que aunque quería salir corriendo del sitio fue amable con los jóvenes y terminaron siendo grandes amigos, tanto, que el actor fue escoltado durante su estancia en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas.

Uno de los casos más polémicos de una figura pública relacionada con un narco fue el de Kate del Castillo y "El Chapo" Guzmán.

"Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán me eligió para hacer la película de su vida porque me considera valiente, franca, y porque es mi fan desde ‘La Reina del Sur’", señaló la actriz a la revista "The New Yorke"’.