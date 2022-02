Ana Gabriel y Kate del castillo de coquetas en el escenario

Ciudad de México.- La cantante Ana Gabriel ha causado revuelo después de que un video donde le declara su amor a Kate del Castillo se hiciera viral.

Esto ocurrió durante un concierto que Ana Gabriel dio en los Ángeles California como parte de su tour ''Por amor a ustedes''.

Dicho espectáculo realizado en The Forum, la cantante interpretó sus éxitos como ''Simplemente amigos'', ''Quién como tú'', ''Evidencias'', entre otros.

Kate del Castillo y Ana Gabriel

De entre las miles de personas que escuchaban atenta a la intérprete, se encontraba en primera fila, la actriz Kate del Castillo, por lo que Ana Gabriel la identificó inmediatamente e hizo una pausa para resaltar su presencia, por lo que Del Castillo se puso de pie para agradecer el aplauso mientras Ana Gabriel le veía desde el escenario.

De verdad estoy casi, apunto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar... te amo, gracias por venir"

Dijo Ana Gabriel ante todo el público, haciendo sonreír a Kate del Castillo, quien desde su lugar le mandó un beso.

El video que evidencía dicha escena fue compartido por el usuario @Jofranko13 en la plataforma de TikTok, mismo que superó los 10 mil likes en 24 horas, además de los comentarios como ''Hasta yo les pediría matrimonio a cualquiera de las dos para que me saquen de trabajar'', ''Me enamoré, si no se casa Ana con ella, yo sí me caso'', ''Que se casen, hacen bonita pareja'', entre otros.



Las presentaciones de Ana Gabriel continuarán en Fresno, Denver, Phoenix, El Paso, Salt Lake City, Seattle, Laredo, Houston, San Antonio, Dallas, Miami, Fort Myers, Newark, Vienna, Charlotte y Nueva York.