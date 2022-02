Kate del Castillo defiende a su padre por ser antivacunas

Ciudad de México.- La actriz Kate del Castillo defendió a su padre y también actor, Eric del Castillo después de protagonizar la polémica que se desató debido a las declaraciones donde rechazó la vacuna contra el covid-19 y afirmar que usa medicina alternativa.

Es fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente. Yo estoy vacunada dos veces, yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar, y no se las voy a cambiar, porque no puedo cambiárselas, y créanme que lo he intentado, pero así es”

Explicó Kate del Castillo en una conferencia de prensa que dio en promoción por la tercera temporada de la ''Reina del Sur''

Kate remarcó que sus padres son cuidadosos para evitar el contagio, aunque acepta que desde su punto de vista, considera pertinente recibir la inmunización.

“Ellos no salen de su casa, creen que van a estar bien (así), no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho. Ahora, yo en lo personal les recomiendo que se vacunen, esa es mi posición”, manifestó.

Kate lamenta muerte de Verdaguer

Respecto al tema del coronavirus, la actriz lamentó la muerte del cantante Diego Verdaguer quien falleció recientemente debido al covid, además de que aún está vigente la controversia sobre si se vacunó o no previo a la enfermedad.

“Lamento enormemente la muerte de Diego, yo quiero mucho a Diego, y a Amanda, a su familia, a Ana Victoria. Lo lamento muchísimo, pero creo que no estamos en una posición de juzgar absolutamente nada”, dijo al respecto.

Por otro lado, la actriz reverló estar lista para volver a México y filmar una serie que producirá y protagonizará, asegurando sentirse triste de no ser requerida por los productores del lugar donde nació.

“Uno desgraciadamente no debería de quererse o de tenerse que ir de su país para encontrar mejores oportunidades, yo lo hice y las encontré y estoy muy feliz y muy agradecida con este país, ahora, amo y extraño México como no tienes una idea, y cuando no pude ir me dolió en el alma, y que no me llamen a trabajar en México me duele todavía más, entonces yo me produzco mis propias cosas para poder estar más cerca a México, y para estar más cerca de mis padres, ya están más grandes y quiero estar más tiempo con ellos”, remató.