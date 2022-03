Lo salva su hija; Mauricio Ochmann casi muere por sobredosis

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Ochmann logró impactar a todos los espectadores de su más reciente entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado, donde se sinceró sobre su pasado y su complicada infancia, marcada por el abandono de sus padres biológicos a tan solo un mes de su nacimiento, para luego separarse de sus padres adoptivos.

Ante estas difíciles circunstancias de su vida personal durante su niñez, el actor intentó llenar sus vacíos emocionales a través de distintas adicciones que le pudieron haber costado la vida, pues presentó problemas con las bebidas alcohólicas y las drogas que consumió en su adolescencia y juventud.

Según explicó a Yordi, el protagonista de "El Chema" comenzó a beber a partir de los 8 años, edad bastante corta en la que aseguró que no le agradó el sabor, pero le gustó la sensación que le producía al interior, por lo que la calificó como un "elixir" que podía llenar el vació que le provocaron los abandonos de quienes debieron ser sus cuidadores.

"Ese vacío, esos abandonos, esos huecos, de repente como que sentí (que desaparecían), entonces fue: 'si me tomo un poquito de esto ya me siento mejor', como que se me adormecía. Obviamente en ese momento no lo racionalicé, sólo me sentí bien", confesó.

A los 13 años, Mauricio Ochmann ya consumía grandes cantidades de alcohol, ya sea él solo en su casa o con sus amigos. Durante esta plática, el actor recordó que en una ocasión robó el automóvil de su familia para ir a la Feria de Vino de Tequisquiapan, pero sufrió de un accidente que lo llevó al hospital.

Asimismo, el estadounidense confesó que luego de las bebidas alcohólicas comenzó a sentir que necesitaba algo más fuerte, fue ahí cuando le dio una oportunidad a las drogas, provocándose inconscientemente la muerte: "Más tarde en terapia descubro, ya cuando me meto al centro de rehabilitación, que lo que estaba haciendo era una muerte lenta, un suicidio lento desde chiquito", dijo.

Casi pierde la vida por su adicción a la cocaína

Al sincerarse sobre el difícil camino que ha atravesado a lo largo de estos años, Ochmann mencionó que su alcoholismo y adicción a la cocaína fueron consecuencia de las situaciones trágicas que vivió cuando era un año, ya que no tenía la inteligencia emocional para enfrentar correctamente sus miedos, o como él lo llamo: "monstruos del pasado".

La primera droga que probé fue la mariguana, ya después la cocaína... como que mi cuerpo dijo 'de aquí soy', y eso de alguna manera revolucionó mi proceso, porque las drogas como que aceleran el proceso adictivo", reveló.

Al probar sustancias tan fuertes, el actor señaló que en más de una ocasión tocó fondo y estuvo a punto de morir debido al consumo constante y en grandes cantidades.

La expareja de Aislinn Derbez explicó que una vez sufrió de una sobredosis mientras estaba en Cuernavaca y que si no hubiera sido por una persona que trabajaba con él en ese tiempo, cree que tal vez pudo haber muerto, ya que dicha persona lo encontró y le ayudó. Sin embargo, no fue la última vez que esto ocurrió.

Mi cuerpo se empezó a desvanecer, estaba yo hundido en la cama y perdí el conocimiento. De repente me despierto en el hospital, que me estaban reanimando. Ya estaba mal, en sobredosis, ¿y qué crees?, no paré ahí. No fue el fondo más fuerte".

Mauricio Ochmann decidió cambiar su vida luego de convertirse en padre por primera vez, cuando optó por ingresar a un centro de rehabilitación por creer que el nacimiento de su hija Lorenza fue lo que le hizo "hacer un clic" a nivel emocional, pues asegura que quería ser un padre responsable.

"Estaba después de cuantos días llevaba en vivo, yo ya me estaba despidiendo de Lorenza, estaba muy chiquita, ya había planeado morirme, ya estaba yo para hablarle al dealer para pedir una cantidad considerable para ya, adiós”, agregó.

Información a partir del minuto 59:25