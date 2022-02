Entre lágrimas, Joaquín Cosío recuerda su dura infancia con un padre ausente

CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente entrevista de Joaquín Cosío en el programa de Yordi Rosado ha dado mucho de que hablar, ya que el actor se sinceró sobre su pasado y confesó que tuvo encuentros con el narcotráfico, quienes lo buscaron poco después de interpretar a 'El Cochiloco'.

Uno de los puntos más conmovedores de la plática fue cuando el originario de Nayarit habló sobre los duros momentos que experimentó durante su infancia, problemas por los que ahora sufre las consecuencias, pero también sirvieron como una gran lección de vida por intentar ser un mejor padre para su descendiente.

Y es que Cosío reconoció que le cuesta mucho trabajo el 'contacto afectivo', mientras que su hijo Mateo es todo lo contrario a él al momento de demostrar su cariño hacia los demás. El actor confesó que su pequeño recibe todo el amor paternal que él no pudo experimentar cuando era un niño.

"Con él doy salida a algo que yo en lo particular no tuve: el abrazo de un padre a un hijo, o de una mamá; yo procuro dárselo a él, lo abrazo, lo cuido, le doy besos, cosas que no tuve", dijo.

Según explicó el también actor de doblaje, durante su infancia no recibió abrazos de nadie porque su familia dedicaba el mayor de su tiempo trabajando, es por ello que no culpa a nadie, porque asegura que sus familiares intentaban conseguir dinero para solventar los gastos de vida.

Cuando me gradué de la primaria hubo una ceremonia y no fue nadie de mi familia porque no podían, estaban ocupados. Pero cuando pasó a recibir mi diploma, mientras a todos los niños pasaban y les aplaudían, no me aplaude nadie porque no estaban (...) No había nadie, estaban trabajando para procurarnos la vida, no había tiempo para esas ceremonias", recordó.