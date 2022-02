Joaquín Cosío tembló frente al narco

Ciudad de México.- El actor Joaquín Cosío, conocido por interpretar personajes duros, de carcter pronunciado como lo fue con sus papeles de Cochiloco en '''El infierno'', Mascarita en ''Matando Cabos'' o su papel del narco Don Neto en la serie ''Narcos: México'' de Netflix.

Aún así, el actor asevera que siempre ha sido una persona noble, que incluso tuvo una infancia consentida por parte de sus tías, ya que sus padres murieron cuando estaba bebé.

Aún así, debido a la imagen que se ha construido en base a su trabajo actoral, en distintas ocasiones se ha visto frente a verdaderos narcotraficantes que se le acercan.

“Me han mandado tequilas”, afirmó Cosío en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

En compañía del director mexicano Luis Estrada, se encontraba en un restaurante con capos quienes quisieron unírseles pensando en que sus interpretaciones traspadaban las pantalla.

“Nos llegaron las botellas y volteas y ya sabes… si parecen, son”.

Era bastante común que Cosío visitara lugares como Juárez y Mexicali, debido a que en su infancia vivió en distintas ciudades fronterizas donde se encuentran cárteles del narcotráfico.

Fue en Juárez donde tuvo un encuentro con una persona que parecía bastante peligrosa.

Un hombre que no lo voy a olvidar, un rubio muy bien vestido, muy elegante, se me acerca y me dice: ‘quiubole’, en ese tiempo yo ni había hecho películas, traía una barbota negra y me agarro de la mano y me dice ‘¿qué pasó, cómo te va?’ y no me soltaba, luego se iba a la barra y regresaba: ‘qué pasó ya volví, aquí ando’”