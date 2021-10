Exsuegra de Inés Gómez Mont solicita ver a sus nietos

Ciudad de México.- Tita Bravo, exsuegra de Inés Gómez Mont, compartió la angustia y tristeza que experimenta debido a que su hijo Javier Díaz no ve a sus cuatros hijos; Inesita, Bruno, Javier y Diego, mismos que tuvo con Gómez Mont, y aún más ahora que es buscada por la Interpol debido a la acusación que se le hace por el presunto delito de lavado de dinero y defraudación fiscal, así como acusaciones de delincuencia organizada.

¿Yo qué te puedo decir?, yo ignoro dónde estén, o sea, ignoro qué procede, las leyes ya cambiaron, no sé. Yo lo único que pido es que nos dejen ver a los niños, la verdad lo que hagan la señora y el señor y las demás gentes (sic) a mí la verdad no me interesa, a mí me interesa que mi hijo esté feliz, o sea, que vea a sus hijos, ¡son sus hijos!, o sea no es normal (que no los vea)”