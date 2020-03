“Que ya me supere”: Ex de Inés Gómez Mont responde a la conductora

Luego de que Inés Gómez Mont revelara en una entrevista que su ex pareja Javier Díaz la quería ver en la cárcel, es ahora el hombre de 36 años quien da su versión de los hechos.

Desestimando las acusaciones de la conductora de televisión, Javier aseguró a una publicación que todas declaraciones de Gómez Mont eran mentira.

“La verdad, Inés lleva siete años diciendo la misma mentira y ya me da un poco de flojera tocar el tema. Todos sabemos que es una mentira lo que dice y que no me deja ver a mis hijos por sus huev*s, pero todo lo que llevo haciendo ahí está por la ley”.

De la misma manera, Díaz negó tajantemente que su ruptura con Inés fuera a raíz de una infidelidad de él. “Todo mundo sabe que me dejó por su actual esposo y que ella me mandó el divorcio”.

Finalmente, Javier Díaz le envió un mensaje a la madre de 4 de sus hijos. “Ya me da risa que siga hablando de mí después de 7 años, ya que me supere la señora”.