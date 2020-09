Exsuegra de Inés Gómez Mont le ofrece disculpas y le pide poder ver a sus nietos

CIUDAD DE MÉXICO.- Exsuegra de Inés Gómez Mont, Tita Bravo, intenta hacer las pases con ella para que le permita ver a su nietos y que su papá, Javier Díaz, vea a sus hijos.

La señora ofreció una entrevista a la revista TV Notas donde habla de la situación familiar que enfrentan luego de que un juez dictaminara que Javier Díaz no podría ver a los hijos que procreó con Inés Gómez Mont. Ahora, después de 5 años, Tita pide perdón por la mala relación que vivieron en el pasado.

Bravo aseguró a la revista que siente mucho lo que ha pasado y que incluso daría su vida porque todos estuvieran bien, en sana convivencia, sin rencores y sin odio.

La mamá de Javier aceptó haber sido grosera y agresiva hace algunos años atrás, pues no pudo soportar el hecho de que hablaran mal de su hijo. No obstante, se ha dado cuenta de que no sirvió de nada, pues la única herramienta para solucionar las cosas es ‘’el amor’’.

Cuando se le cuestionó sobre si estaría dispuesta a ofrecer disculpas a Inés por los malos tratos, Tita respondió sin dudar que ‘’por supuesto’’, pues haría lo que fuera para que su hijo pudiera ver a sus hijos.

“Como en las guerras, saco mi pañuelo blanco y grito: ‘¡Paz!’, porque venimos a este mundo de paso y por qué irnos con rencor y odio. De verdad, perdón, me equivoqué”, finalizó.