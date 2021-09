Exmanager de José José revela que Sara Salazar le fue infiel al cantante

Ciudad de México.- A escasos días de cumplirse dos años de la muerte de José José, se reveló que su viuda Sara Salazar le habría sido infiel en la época que el artista grababa la telenovela ‘La fea más bella’.

Durante el homenaje que José Joel y Marysol Sosa le realizaron a su padre en la colonia Clavería, Azcapotzalco, en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Sánchez, quien fue compadre y trabajó muchos años a lado del “Príncipe de la Canción” brindó detalles del posible engaño que vivió el cantante por parte de su mujer.

(José) Me dice, ‘Oye compadre, no tienes un coche que me prestes’, y un día voy a desayunar con mi familia, veo mi coche y me acerco y era Sarita pero con otro tipo. Después me entero de que ese tipo, ella decía que era su hermano y es mentira, no era su hermano, pues yo creo que sería su amante”