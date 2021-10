Eugenio Derbez responde a críticas por su serie “Acapulco”

MÉXICO. – Hace unos días que Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su más reciente proyecto, se trata de la serie para Apple TV de “Acapulco”, la cual se estrenó el pasado 8 de octubre. Y aunque de momento cuenta con buenas reseñas, también hubo quienes la criticaron severamente.

Además, parece que todo se salió de control después de que el gobierno de Guerrero hiciera una estatua del actor, que en muy poco tiempo fue vandalizada por los habitantes guerrerenses y desató gran polémica en redes sociales, pues hubo quienes expresaron que nadie en Acapulco se sentía orgulloso o conmovido a raíz de la serie de Derbez.

A partir de eso, varios usuarios en Twittter expresaron su opinión y comentaron que la estatua se la merecían otras personas antes que el actor, también hubo quienes se rieron porque fue vandalizada y luego porque la quitaran. “En donde sea que la pongan boicot para que no se ponga en ningún punto de nuestra república. Animo mi gente, nuestro México merece respeto y no que nos falten de esta manera”, tuiteó el usuario @c_hctor.

Incluso Eugenio Derbez no soportó la gran cantidad de comentarios negativos y decidió responder a algunos de estos, y es que alguien le comentó que no debería confundirse, pues fue la política quien le hizo el reconocimiento, pero no la gente de Acapulco. Tweet que generó bastante polémica y el también director se pronunció al respecto.

El confundido eres tú, Gustavo. Ni tú ni nadie sabe lo que piensa ‘la gente de Acapulco’. Pero lo que sí saben muchos acapulqueños es que la estatua es por la difusión que se le ha dado al puerto (y eso ayuda al turismo) en “No se aceptan devoluciones” (la película en español más vista por la serie Acapulco, que puede verse en más de 100 países (checa Apple TV), y por ayudar a la reconstrucción de Acapulco después de los ciclones Ingrid y Manuel en 2013. Y los que no sabían, como tú, se acaban de enterar”, fue la respuesta de Eugenio.

Dicho esto, parece que los internautas no quedaron satisfechos y la disputa por la estatua del actor continuó luego de que un usuario comentara que la reciente serie ni siquiera había sido filmada en Acapulco, y claro, Derbez también estuvo dispuesto a responder como lo hizo con otros.

“Se filmó en Vallarta pq necesitábamos cerrar un hotel por 7 meses y cumplir con diversos protocolos COVID. Ahí encontramos uno. X cierto, Cuarón no filmó Gravity en el espacio, Titanic no se filmó en el Atlántico Norte, si no en Rosarito, etc… Si tienen + ejemplos, síganle”, mencionó.

Ante la breve disputa entre usuarios de Twitter y el actor mexicano, algunos de sus fans no dudaron en respaldarlo y mostrar su apoyo a través de divertidos comentarios que usaron de referencia el último mencionado.

Y es que hubo quienes dijeron que “La familia P. Luche no se filmó en ciudad Peluche”, “Batman no se filmó en Gotham”, “Jurassic park no se filmó hace 65 millones de años”, “Superman no se filmó en Metrópolis”, “Roma no se filmó en Italia”, “Aquaman no se filmó en Atlanta”, ¿O sea que Avatar no se filmó en las cumbres flotantes de la luna Pandora? Qué gacho”, fueron tan solo algunas de las respuestas que destacaron.

Eugenio Derbez comentó en una entrevista para Grupo Fórmula que la estatua en su honor es un homenaje por sus donaciones por reconstruir una escuela en noviembre de 2015 en Huamuchitas, Guerrero para la institución Rubén Mora.

Y aunque el actor explicó que se sentía orgullo de haber ayudado, no solicito algún tipo de reconocimiento por sus actor, sino que el gobierno del estado de Guerrero se lo ofreció por sus buenas acciones.