Eugenio Derbez quiere mostrar que México no es solo narcotraficantes

Los Ángeles.- Puede que Eugenio Derbez esté cada vez más acostumbrado en la vida de Hollywood, pero el actor quiere aprovechar sus oportunidades para mostrar en la pequeña pantalla "un lado diferente" de México, que es "mucho más que narcotraficantes y criminalidad".



Apple TV+ ha contado con el mexicano para producir y protagonizar su primera serie en inglés y español, "Acapulco", una historia inspirada en la comedia "How to be a Latin Lover" que se estrena este viernes y viaja hasta la época dorada de la popular ciudad costera.



"Es un sueño hecho realidad", asegura Derbez en una entrevista con Efe sobre esta ficción que plasma un lado colorido y alegre de México, muy diferente de la imagen que otras producciones, especialmente estadounidenses, pintan del país latino.

Te puede interesar: Eugenio Derbez revive a Ludovico para campaña contra el grito homofóbico





Su trama se centra en Acapulco, que adquirió fama internacional al convertirse en el destino predilecto de personas como Elizabeth Taylor, Rita Hayworth, Orson Welles y Jacqueline y John F. Kennedy.





Ambientada en 1984, con la explosión de los vuelos internacionales, el escenario principal de la serie es el complejo "Las Colinas", un lujoso hotel que recibe a excéntricos turistas europeos y estadounidenses, cuyos estilos de vida contrastan con la austeridad de la mayoría de los empleados.



Allí comienza a trabajar el protagonista, Máximo Gallardo, quien aparece en dos etapas muy diferentes de su vida. La actual, disfrutando de su riqueza en Malibú (EE.UU.) e interpretada por Derbez. Y la más antigua, como un joven de familia humilde (encarnado por Enrique Arrizon) recién contratado en "Las Colinas".



Desde su actual mansión, el protagonista narra cómo fue navegando por los retos y oportunidades que ofrecía ese enclave turístico con el objetivo de mejorar la vida de su familia.



Todos quieren trabajar en Las Colinas, porque dicen que a quien llega allí le cambia la vida. Pero es como vender el alma al diablo, vas a ver cosas que nunca has visto y cruzar barreras que no deberías con tal de conseguir el sueño que buscas", avanza Derbez.





Se trata de la primera serie que la plataforma televisiva de Apple estrena en idioma español, aunque de manera bilingüe, pues el hotel en el que trabaja el reparto tiene como norma el uso del inglés en todas las instalaciones, mientras que el español se reserva para el ámbito familiar.





Quería hacer una serie diferente como las que veía en los años 80, que podías ver con tu familia", explica Derbez.





El actor y productor opina que la ficción televisiva actual está repleta de "sangre, balazos, muertos y balazos": "Por eso el éxito de 'Ted Lasso', porque es una serie con una vibra bonita", dice.



"'Acapulco' tiene esa vibra, esa onda de 'feeling good' (sentirte bien), y eso es bien importante", señala.

"No puedo creer lo que está pasando"





En algunos momentos, el guion compara la vida de los trabajadores con las necesidades, a veces superficiales y tontas, de los visitantes. Pero siempre con un tono desenfadado al que ayuda su cuidada y alegre fotografía.



"Lo bonito de mi personaje es ver el viaje. Cómo este joven de 'Acapulco', de una familia pobre y humilde, llega a ser un billonario que vive en Los Ángeles", destaca Derbez.



El 2021 está resultando en un gran año para el mexicano: Estrenó la segunda temporada de "Viajando con los Derbez", ahora presenta su primera serie para Apple TV+ y suena como un fuerte candidato para la temporada de premios por su papel en "Coda", flamante película ganadora del Festival de Sundance.



"Toda mi vida soñé con trabajar en Hollywood, desde que tenia 8 años -reconoce-. Luego olvidé mi sueño durante muchos años y de repente a los 52 años lo retomo, me vengo a vivir a EE.UU. y empiezo de cero. No puedo creer lo que está pasando. Estoy cansado pero muy feliz", concluye.