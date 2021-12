Estos fueron los "amores" de Carmen Salinas

CIUDAD DE MÉXICO.- Una gran tristeza provocó entre los seguidores de la primera actriz y todo el público mexicano que, por varios años, lograron encariñarse y ganarse la admiración hacia Carmen Salinas, quien se posicionó en la televisión como uno de los personajes más queridos y reconocidos del ambiente artístico.

Sin embargo, una noticia invadió de nostalgia a todos luego de que la familia, amistades y varios medios de comunicación confirmaran la muerte de Salinas, quien perdió la vida durante la noche del jueves 9 de diciembre, luego de haber permanecido algunas semanas en el hospital de StarMedica al sufrir una hemorragia cerebral.

Ante su extensa trayectoria laboral que ahora será recordado como un legado intocable, la también política se ganó el respeto de sus amigos, familiares, colegas y otras celebridades al ser considerada como una de las figuras más apreciadas entre los artistas mexicanos.

Luego de que los familiares de Salinas informaran sobre el delicado estado de salud de la actriz, varios famosos mandaron sus mejores deseos y pidieron por la pronta recuperación de la famosa, incluso hubo quienes recordaron a la productora en sus inicios y las veces en las que les ayudó en su trayectoria laboral.

Es por ello que, Carmelita fue reconocida por darse a la tarea de cobijar a diversos actores en sus inicios, tal como lo mencionó Rafael Inclán, quien aceptó que fue como una madre para él. Sin embargo, hay fanáticos que consideran que su corazón siempre ha estado dividio en partes.

Y es que la también política contó con una gran historia y un extenso legado al que su vida privada también se incluye, tal como su historia tan complicada de amor con su esposo Pedro Plascencia, con quien tuvo a sus hijos.

Carmen Salinas se casó en 1956 con el pianista Pedro Plascencia, quien fue un reconocido músico que trabajó durante más de 25 años al lado de Juan Gabriel. Antes de casarse la pareja llevaba poco tiempo de novios. La actriz se casó con apenas 16 años, y su matrimonio duró 12 años, hasta que se divorciaron en 1979.

Durante su matrimonio, Salinas tuvo algunos abortos y solo dos hijos Pedro Plascencia y María Eugenia Plascencia.

Mientras Pedro Plascencia se volvió a casar y tuvo dos hijos más, la actriz volvió a contraer matrimonio, pero ya no tuvo más hijos.

Pedro Plascencia falleció en 2016, y Carmen en ese momento le dedicó algunas emotivas palabras al músico: "Ya está junto a su hijo, mi Pedrito, y ambos acompañando a Juan Gabriel para cantarle a los ángeles, descanse en paz Pedro Plascencia Ramírez. Fue un gran padre para mis hijos, él y yo tomamos caminos diferentes, pero seguimos manteniendo una gran amistad, lamentablemente él se nos adelantó".

Uno de los grandes amores y grandes pérdidas en la vida de Carmen fue su primogénito, quien siguió los pasos de su padre y también se convirtió en un reconocido músico. Fue en 1994 cuando Pedrito, con apenas 38 años, perdió la batalla contra el cáncer de pulmón, siete meses después de haber sido diagnosticado con la enfermedad.

Esta intempestiva partida dejó a Salinas destrozada quien en repetidas ocasiones detalló que ha sido la pérdida más grande en su vida.

Me dieron la noticia de que estaba muy mal y a los siete meses se me fue. Recuerdo cuando mi hijo Pedro me decía que no aguantaba los dolores, por lo que quería dejar de vivir", señaló hace un par de años al programa "Hoy".