Esto dijo Danilo Carrera sobre la cita romántica entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides

Ciudad de México.- Danilo Carrera y Michelle Renaud sostuvieron una sonada relación amorosa en el pasado.

Por ello, el actor reaccionó a la filtración de unas imágenes en las que se ve a la actriz y Osvaldo Benavides en situaciones románticas durante un día de campo.

A pesar de que los artistas no han confirmado su relación sentimental, el programa Hoy entrevistó a Carrera, ex novio de la actriz, para conocer su postura sobre lo que está ocurriendo.

“No sé si será verdad, si será mentira, primero dijeron que sí, luego dijeron que no, no sé cuáles son las críticas, es algo que no me incumbe, ya no tiene nada que ver conmigo, yo a él que no lo conozco y sea quien sea que sea su pareja también le deseo lo mejor”, expresó.

Danilo Carrera manda contunden mensaje

Posteriormente, Danilo aprovechó para mandar un contundente mensaje con relación a los temas del corazón. “Cuando haces las cosas desde el amor, funcionan, si las haces desde el resentimiento o desde una molestia, pues no, creo que es el secreto de las cosas, (hacerlas) desde el amor”.

Finalmente, Danilo reveló si Renaud sigue siendo la primera opción para protagonizar la película que producirá en los próximos meses.

“Claro que sí, no tiene nada que ver con eso y pues hay varios proyectos, eso, una ya está escrito, está avanzando y la otra (película) que está escrita por mí hay que terminar ciertos planes de ruta”, afirmó.

Mientras sus proyectos se llevan a cabo, Danilo se encuentra en las grabaciones de la telenovela “Vencer la Ausencia”, historia en la que se volverá a compartir créditos con Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva y Alejandra Barros, entre otros.