Michelle Renaud y Osvaldo Benavides en día de campo con sus hijos

Ciudad de México.- La presunta relación entre los actores Michelle Renaud y Osvaldo Benavides sigue dando de qué hablar, después de que fueran captados conviviendo con sus hijos en un día de campo.

De acuerdo con los medios, la pareja ya llevaría 4 meses de relación, aunque todo pareciera como si ya tuvieran más tiempo juntos, puesto a que comparten los días como si fueran una familia, e incluso ya se habló de tener otro hijo.

De igual forma, una compañera de Renaud, contó que solo están esperando a que terminen de rodas la novela 'La herencia' para intentar traer un bebé al mundo.

Ellos están más enamorados que nunca, se la pasan juntos el tiempo que tienen libre. Ya todos los fines de semana hacen planes en familia e incluso Osvaldo se queda a dormir en casa de ella varias veces a la semana”

Relató la fuente.

¿Cómo es la relación entre Renaud y Benavides?

Sobre cómo es su relación, la persona contó: “Ella es muy expresiva y pasional, no le importa dónde estén ni con quién estén. Muchos seguimos sorprendidos por la forma en que se dieron las cosas entre ellos, pues él no había terminado su relación con Esmeralda y ya se estaba paseando de la mano de Michelle, pero ellos mismos dicen que no les importa el qué dirán”.

Al respecto de la relación que tienen con los niños, la amiga de Michelle dijo: “Ahí la llevan. Para todos es algo nuevo, pero tanto Michelle como Osvaldo hacen todo lo posible para que ninguno se sienta desplazado. Te puedo decir que cuando están todos juntos, Michelle atiende a los tres por igual”.

Finalmente, la íntima de la actriz aseguró que la feliz pareja desea tener una niña, sobre todo por deseo de Renaud, y que Osvaldo es feliz teniendo hijos, por lo que ambos buscarán volver a ser padres en breve.