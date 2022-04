Interrogan a Danilo Carrera sobre su ex pareja Michelle Renaud

Ciudad de México.- ¡Todo un caballero! Danilo no dudo en recordar con cariño los momentos vividos con su ex pareja Michelle Renaud y desear lo mejor para su nueva relación.

Michelle Renaud y Danilo Carrera, habían durado tres años juntos y se conocieron en el set de grabación. Los seguidores de esta relación sospecharon se había acabado cuando se percataron ya no se seguían.

Ahora, Michelle Renaud comenzó un nuevo amorío con su colega Osvaldo Benavides.

“Es como debe ser, cada quien iba a tomar su camino y es lo correcto” respondió Danilo luego de enterarse de ello.

El actor, sin embargo, sigue reconociendo los atributos positivos de Michelle.

Pues sí, la prensa obviamente pues cuando tienes de pareja a una mujer tan exitosa, tan bonita, tan guapa, tan querida, y le pones este muñequito de torta al lado, la gente dice ‘es la pareja perfecta’, pero creo que somos… fuimos una pareja bonita en la que crecimos muchísimo y nos dimos cosas padres”

dijo felizmente.

Respecto a su vida amorosa, Danilo parece no tener planes de encontrar una nueva persona para compartir su vida.

“Pues no lo he pensado eh, ni lo he pensado (tener otra pareja), ¿sabes qué quiero?, pues… casarme, como todo el mundo, yo sí quiero casarme algún día, tener mi familia, creo que sería lo más importante, pero no estoy pensando mucho en eso”.

Concluyó asegurando se centrará en su familia, viajar y escribir.