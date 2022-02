¿Michelle Renaud "controla" a Danilo Carrera?

CIUDAD DE MÉXICO.-Michelle Renaud y Danilo Carrera son una de las parejas del espectáculo más queridas por el público, pero también de las más polémicas con sus contantes rompimientos y distanciamientos.

Supuestamente la pareja se habría dado una oportunidad pero en esta ocasión mantendrían su relación en “privado”, pero ninguno de los dos confirmó esta reconcilación.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz al parecer envió una indirecta al actor, en el que reveló que los “problemas” con su pareja se podría arreglar con que fuera más “detallista”.

Michelle publicó un meme en el que hablaba la importancia de conquistar a la mujer todos los días con flores a diario, con que le deje de hablar a sus “amiguitas” y mejor aun que no tenga teléfono.

Hoy tuve mi primer cita con la psicóloga y me dijo que la solución de todos mis problemas es que mi novio se venga a vivir conmigo, que me traiga flores a diario, que no tenga amiguitas, que no tenga teléfono, que se gaste todo el dinero en mi” es lo que se puede leer en el meme.