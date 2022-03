¿Danilo Carrera fue expulsado de Egipto por gustarle a las musulmanas?

Ciudad de México.- El actor Danilo Carrera se expresó para aclarar el rumor sobre su expulsión de Egipto por estar con varias mujeres.

De acuerdo con la información, le pidieron abandonar el país por guapo y estar ''coqueteando'' con las mujeres, a lo que al llegar a México aclaró dicha situación.

Cuando empezó el revuelo allá en Egipto mis hermanos me decían ‘Danilo tienes que calmar a estas mujeres’, o sea, pero yo no hacía nada en realidad, solo caminar, porque allá si es un delito caminar al lado de una mujer, o agarrar de la mano a una mujer, o bailar con una mujer que no sea tu esposa es un delito castigado, entonces, no me imaginé que iba a llegar a tanto la verdad, dije llego aquí (México) y no pasa nada, pero ustedes se enteran de todo”

Comentó Carrera.

Las mujeres de medio oriente

Al respecto del impacto que provocó en las mujeres de Medio Oriente, el artista contó: “Había 50 mujeres haciendo huelga y no me dejaron detener, pero esto rompía las reglas y los musulmanes se ponían un poco molestos, pero mira, es algo mucho más sano de lo que parece, la verdad es que ahorita ya me divierte, al comienzo dije ‘¿cómo van a sacar eso?’, y ahorita ya digo ‘pues es divertido’, ya es parte de la vida, ya es parte de esta carrera”.

Conjuntamente, el ex de Michelle Renaud recalcó que no tiene prohibido el ingreso a ese país. “Me divertí muchísimo y voy a seguir compartiendo contenido de Egipto, con mis redes, con mis fans, y cuando regrese, que seguramente va a ser pronto, también seguiré, para que vean que sí me dejan entrar otra vez, porque andan diciendo que no me van a dejar entrar, y no, sí me van a dejar entrar”.

Finalmente, Danilo bromeó con la idea de convertirse al islam para poder tener varias relaciones a la vez. “Ya hablé con las musulmanas, y les pregunté si puedo tener cuatro esposas, así me convierto en musulmán, me dijeron que no, que sí se puede, pero que ellas no me dejarían, son mujeres modernas, no están tan sometidas como creemos, están más rebeladas de lo que creemos, así que muy bien por ellas”.