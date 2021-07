Espinoza Paz regresa a la televisión con su participación en la telenovela de “La Desalmada”

MÉXICO.- Hace pocos días que se estrenó la nueva telenovela “La Desalmada”, producida por José Alberto Castro para Televisa y basada en “La dama de Troya”; el programa hablará del amor y cómo este logra cambiar todo.

El elenco está conformado por Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina, Gonzalo García, Laura Carmine, entre otros. Y durante el reciente capítulo del miércoles 7 de julio, el cantautor Espinoza Paz tuvo una pequeña participación en “La Desalmada”.

El intérprete de “El último viernes” sorprendió a los espectadores de la telenovela con su aparición especial donde interpretó el rol de músico de una cantina.

“Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó, una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató, ya no pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo”, es la letra que canta Espinoza Paz con su guitarra en mano y a capela durante el último episodio de la telenovela.

La letra corresponde a su nuevo sencillo “Mi Venganza”, el cual es el tema oficial del drama, y fue escrito e interpretado por el artista Isidro Chávez Espinoza, nombre completo del cantante.

Fue a través de sus redes sociales que Paz hizo un anuncio promocional de la telenovela para anunciar su participación e invitar a sus miles de seguidores que sintonizaran “La Desalmada”, donde estaría presente y “no solo en la música”.