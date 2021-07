"La Desalmada": Gonzalo García Vivanco es el tercero en discordia

TIJUANA, B.C.- “La desalmada” es una historia donde el amor lo cambia todo, una telenovela que además de un gran guión trae varios amores que sufrirán y que celebrarán, entre ellos el de Rigoberto Murillo, papel que representa el actor Gonzalo García Vivanco.

Este es un peón que trabaja haciendo los mandados y quehaceres de una hacienda, sin embargo, mantendrá una participación muy especial en la trama debido a su gran amistad con Rafael Toscano y el desenlace del triángulo amoroso en que se ve envuelto en esta historia.

Yo hice casting para otro personaje, no para Rigoberto, pero les gusté para este, y me dieron el personaje, y al leerlo no tuve duda en que es un personaje encantador con muchos elementos”, explicó.