Erika Buenfil cayó en depresión tras perder la exclusividad con Televisa: así salió adelante

MÉXICO.- Hace algunas horas Erika Buenfil publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver luciendo un maquillaje impecable. La actriz acompañó la imagen con un fuerte mensaje de superación que evoca uno de sus momentos más difíciles y que ahora ha logrado superar.

“Prohibido rendirse. Respira hondo y sigue. No sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es tú Única opción”, escribió la actriz, lo que hizo que algunos de sus seguidores recordaran la entrevista en la que Buenfil reveló que había sufrido depresión luego de perder su exclusividad con Televisa, tras 40 años de carrera.

Erika Buenfil ha sido una de las actrices más reconocidas de Televisa; sin embargo, llegó un punto en el que la empresa ya no la consideró tan popular y le quitó su exclusividad y, con ello, su sueldo fijo.

En una entrevista para el programa La saga, habló sobre cómo se enfrentó a este duro golpe. Comentó que la empresa le dio fin a su contrato en 2019, lo cual fue muy difícil para ella no solo a nivel económico sino también para su autoestima ya que se cuestionó sobre el impacto que había tenido su carrera, en la que puso tanto esfuerzo.

Explicó que sus proyectos en el teatro la mantuvieron distraída de su depresión pues tenía que asistir a los ensayos y eso la mantenía ocupada. Sin embargo, después de dejar a su hijo en la escuela la actriz no tenía ganas de hacer nada más.

“De lunes a jueves me levantaba a dejar a mi hijo a la escuela regresaba y me quedaba acostada hasta las once de la mañana, no quería hacer nada, todo el día veía tele”.