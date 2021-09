"Me empezó a tirar con el chon": Cynthia Klitbo y Juan Vidal confirman su noviazgo

MÉXICO.- Hace unas horas, en el programa de radio de Gustavo Adolfo Infante, la actriz de telenovelas Cynthia Klitbo habló en una llamada telefónica de su actual relación con el también actor Juan Vidal, con quien fue captada intercambiando besos hace unas semanas.

En la reciente entrevista Cynthia confirmó que lleva cerca de un mes de noviazgio con el actor. Aseguró que se encuentra muy contenta y emocionada ya que ha sido amiga de Vidal desde hace 23 años por lo que siempre han tenido una relación muy cercana. También mencionó que estaban intentando mantener en secreto la relación, al menos hasta saber qué tan en serio iban como pareja, pero les fue imposible a ambos debido a lo rápido que corren los rumores en redes sociales por lo que ahora han decidido hacer público su noviazgo.

Más adelante la actriz compartió cómo inició el flechazo entre ambos; los actores han coincido muchas veces en sus carreras, y recientemente comenzaron a convivir más luego de estar juntos en Perú por asuntoa de trabajo. La actriz confesó que al principio le tomó tiempo entender que el actor tenía intenciones de ser más que amigos ya que siempre habían tenido un vínculo muy cercano.

"De repente Juan me empezó a tirar con el chon, [...] y yo decía estoy alucinando o me acaba de decir esto hasta que de plano ya me colgó los chones en la nariz y dije 'ok' y entonces comenzamos a salir", comentó la actriz.