Erika Alcocer y familia sufren robo a mano armada

Ciudad de México.- La exacadémica Erika Alcocer reveló a través de las redes sociales que fue víctima de la delincuencia mientras se disponía a entrar a su domicilio.

Junto a las imágenes donde se aprecia el robo a mano armada que sufrió junto a su hija Majo Alcocer, el productor JJ Mezzara y su cuñada, la intérprete expresó:

“La delincuencia está a flor de piel, se veía venir después de la caída de la economía mundial, ayer así nos robaron el coche, nuestros celulares y demás pertenencias hace unas hrs. a mano armada, con violencia y en la reja de la entrada a nuestra casa, INAUDITO E INDIGNANTE.”.

La artista manifestó que pese a entregar su automóvil, su primogénita fue agredida físicamente.

@jjmezzara entregó el carro intentando estar tranquilo, pero aun así no sirvió de mucho porque se fueron contra @majoalcocermusic y le dieron un cachazo que le causó sangrado para quitarle su cel y una bolsa con sus guantes de box”

Las autoridades no le apoyaron

Posteriormente, Alcocer confesó que tras el incidente no recibió el apoyo esperado de las autoridades. “Mientras mi cuñada @vanei.ra y yo nos metíamos a denunciarlos para que la policía llegara rápido, y si llegaron rápido, pero solo tomaron nuestros datos y se fueron sin hacer nada aún viendo sangrar a Majo. Después en el MP fue lo mismo, no nos dejaron entrar a los 3 a declarar y con todo y mi hija herida y ahí presente en sus narices, no la atendieron …. ESTAMOS SOLOS ANTE LA DELINCUENCIA”.

Inmediatamente los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y amigos del medio artístico como Andrea Legerrate, Myriam Montemayor, Tatiana, Wendolee Ayala, Shanik Aspe y Héctor Zamorano, entre otros, no se hicieron esperar.