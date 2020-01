Shanik Aspe anuncia que está embarazada 

CIUDAD DE MÉXICO.- Shanik Aspe, de 35 años de edad, reveló en sus redes sociales que está embarazada, situación que la tiene en rotunda felicidad.

“Tengo algo que contarles! Estoy embarazada!! (sic)”, dijo la guapa conductora en Instagram.

Shanik está casada con Mauricio Odiardi, con quien, incluso, comparte escenas en el reality show llamado Made in Mexico, de Netflix.

La pareja contrajo nupcias en el año 2016, en el Gran Hotel de la Ciudad de México.

Entre sus invitados estuvieron Atala Sarmiento, Mauricio Mancera, Linet Puente, Esteban Macías, Tábata Jalil y Vanessa Claudio.

Cabe recordar que Shanik le dijo a su tocaya Shanik Berman, que no le pondría su mismo nombre a su hija.

“No, las que estamos en el medio artístico traemos un estigma, tal vez a una nieta pero no a mi hija pero mi esposo quiere ponerle Mauricio”.

Por otro lado, ella reveló que su marido, nombrado como uno de los mejores abogados penales mexicanos, es muy apapachador.

Sí, es muy apapachador y generoso conmigo, se sabe divertir, no me quita mi dinero, le encanta que viajemos muchísimo y nos conocimos viajando, yo trabajando en el mundial de Brasil y el disfrazado de balón con la bandera de México amarrada de capa de Superman, les pedí a él y a sus amigos una porra para la tele y dijo una grosería y le reclamé: -Yo estoy trabajando, este payaso no me viene a insultar y su amigo me pidió:-Tú y tu prima siéntense con nosotros en primera fila junto a la cancha-. En eso, México mete gol y Mauricio me planta un beso en la boca a la fuerza y yo le tire la cerveza en la cara pero me dijo: -Tienes ojos muy bonitos, me llamo Mauricio, ¿empezamos de cero?- Nos casamos y en octubre cumplimos 3 años casados”.