Ex académico denuncia acoso sexual de ejecutivo de Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex académico Héctor Zamorano acaba de hacer una impactante revelación, pues denunció que en 2009 sufrió acoso sexual por parte de un ejecutivo de Azteca.

El participante de la primera generación de “La Academia” se sinceró en “Chisme No Like” sobre este amargo episodio que vivió cuando comenzaba su carrera artística.

Según relató a Javier Ceriani, le tocó dormir solo en algunas ocasiones, en las cuales Sergio Vicente Segura habría intentado entrar por las noches.

En un par de ocasiones me tocó dormir solo, de repente yo estaba acostado viendo la tele y de repente oigo una puerta, pensé que estaban tocando, sino que cuando volteo, entra Sergio Vicente Segura por la puerta que comunicaba de su cuarto a mi cuarto, pero en estado inconveniente y en ropa interior abajo”, comenzó Héctor.

“Me saqué de onda y le dije que qué estaba haciendo, pero así sacado de onda y me dice ‘vamos a tomar algo’ y le dije que no. Entonces no hubo contacto físico, pero sí me asusté y tomé el teléfono, pero no dije a quién iba a llamar, y en ese momento se fue a su cuarto”, continuó.

Quien fuera el primer expulsado de la primera generación contó que colocó una silla en la puerta para librar la situación, pero la cosa no acabó ahí, pues hubo otras ocasiones en las que Sergio intentaba lo mismo.

“En cada ciudad se quería meter a mi cuarto y sí me la vivía muy nervioso hasta que un día habló conmigo y me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que dijera porque me podía costar la carrera”, expresó.

HECTOR ZAMORANO (La Academia/G1) denuncia acoso sexual por parte de Sergio Segura Después de callarlo por tantos años.



Vía @ChismeNo

Héctor llegó a pedir ayuda a otros ejecutivos de Azteca, pero contrario a ayudarlo, le hicieron entender que mejor guardara silencio.

“Llegamos a CDMX y fui a hablar con Martín Luna; no alcancé a decirle nada porque cuando llegué me dijo: ‘ten cuidado de lo que vas a decir de mi mano derecha y de un ejecutivo de TV Azteca'”, contó Zamorano a Ceriani.

En redes sociales, los internautas descubrieron que el ejecutivo a quien Héctor denunció, fue asesinado en 2009, y fue que despedido de la televisora un año después.