Erik Rubín asegura que Andrea Legarreta no es celosa con sus ex

Ciudad de México.- El cantante Erik Rubín y su hija Mía Rubín Legarreta ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de su primer concierto presencial con el concepto ‘Raíces’, que se llevará a cabo en el Centro de Espectáculos 360 de la Ciudad de México el próximo 3 de diciembre.

Durante su estancia con la prensa, el ex Timbiriche aseguró que Andrea Legarreta no es celosa con sus exnovias e incluso se lleva bien con todas.

“Yo siempre he sido muy pasional y muy intenso, con todas mis ex me llevo increíble, a todas las veo y las quiero y nunca me atrevería a hablar mal de ninguna de ellas. Hay tanto cariño entre nosotros, de hecho, Andrea tiene muy buena amistad con todas mis ex y yo con los ex de ella”, manifestó Erik.

Críticas a Mía Rubín

Por otra parte, el cantante respaldó en todo momento a su hija Mía, pues a pesar de contar con mucho apoyo por su talento, no se escapa de las críticas en redes sociales.

La gente siempre va a opinar, y como es muy importante estar también preparado para eso, estar preparado de que va a ver comentarios buenos, comentarios malos. Lo estábamos platicando ahorita mi papá y yo, no todo va a ser flores, y arcoíris, porque si no, también sería muy aburrido... La gente siempre dudará de ti, no importa tu talento o lo que te has preparado, te criticarán, pero yo considero que no importa lo que la gente diga, sino que tú estés feliz y satisfecho con el trabajo que estás realizando”

Comentó la hija de Andrea Legarreta

Su pasión es el canto

A pesar de que Mía debutó profesionalmente a los 10 años en la obra de teatro ‘Anita La Huerfanita’, la joven confesó que su verdadera pasión es el canto.

“Desde pequeña siempre supe que quería ser solista, siempre ha sido un sueño no porque no quiera formar parte de un grupo, sino que yo me veo en solitario; sí es un trabajal, pero estoy emocionada de haber empezado a lado de mi papá. Aunque sea solista no estaré sola ya que estaré acompañada de gente talentosa que me ame y apoye y una de ellas es mi papá”, comentó al respecto.