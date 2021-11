Entrevista a Miguel Bosé, se desnuda al ser humano en “El hijo del Capitán Trueno”

La fama de Miguel Bosé es tal que la mayoría le considera un viejo conocido. Pero como todo ser humano, siempre tiene algo que los demás ignoran, y ese momento de descubrir un poco más llegó con “El hijo del Capitán Trueno”.

En este libro, encierra las memorias de su niñez, de sus encuentros con Pablo Picasso, su padrino, de la difícil relación con su padre, de su amor a la Tata (abuela sin serlo) y de los tres Migueles antes de pisar por primera vez un escenario para cantar “Linda”.

“Es una lectura muy fiel, muy detallada, con mucho detalle sensorial, extremadamente honesta y que cuenta, no Miguel Bosé; Miguel Bosé recuerda y sacude a los personajes para que salgan, lo cuenta Miguelito, está en tercera persona”, dijo el cantante.

Con una lectura muy hablada, Bosé entra en esta parte de existir hasta los 21 años, una zona de las más inéditas de su vida, donde no hay hemeroteca que registre su pasado, salvo el matrimonio de sus padres, Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín.

“El poder contar desde el recuerdo de un niño con esa memoria sensorial bestial, los olores de aquella infancia en España con un fondo franquista, muy diferente a la que después nos tocó vivir y que solo el niño Miguel vivió, es especial”, destacó.

En entrevista vía Zoom, Bosé compartió que para recordar esas memorias, hay que estar dispuesto a revivir aquellas cosas, pero sobre todo reconciliarse con ellas, más que olvidarlas.

“Hay que pedir perdón, perdonarlas y decir lo siento, ese es mi gran ejercicio, el más difícil sin duda”, compartió que lloró bastante al evocar estos pasajes.

Sereno y audaz, el español señaló que los momentos más difíciles de este libro son aquellos que tienen que ver con los personajes anónimos de su vida como la Tata Remedios y el doctor de cabecera de la familia, ambos muy generosos en su vida.

Y aunque no hay una reinvención de su parte, pero sí esa introspección que removió fibras, el proceso de esta catarsis fue para él muy pacificador.

Con 65 años de edad, el intérprete tiene la facultad de borrar de un “plumazo” lo no grato de su vida, por lo cual las cosas duras y desagradables se archivan o entierran, pero el Miguel del presente puede reconocer los recuerdos.

Yo me reconozco cien por cien en el mundo del pasado y los recuerdos, porque ahí estuve y fui el protagonista, pero es cierto que mirándolo desde hoy, las cosas se parecen con otros tintes, con otro revelado, con otros colores”, consideró.

De 800 páginas que originalmente tenía el libro, se redujeron a 200, donde también recorre lentamente los espacios de su casa donde creció, donde detiene el tiempo en cada detalle, en cada recuerdo, donde el pudor se deja de lado.

“Había muchas más cosas que sonaban repetitivas, (por eso quitó páginas) muchas pudieron haber sido interpretadas erróneas, pero hay un contenido sin revancha, sin dolor, donde todo se resuelve”, apuntó.

La relación con su padre

Darle nombre y apellido a un libro, no es fácil, por ello Bosé le puso “El hijo del capitán trueno”, así como su canción, pero también como le llamaba a su padre.

“La canción que escribo relata muy bien la relación que teníamos mi padre y yo, es el calco, entonces me pareció que en esta biografía la parte más inédita y desconocida es la que tuvo con mi padre”, sugirió escuchar el tema para entender su biografía.

Sin culpa y rencor, así recordó algunos de los episodios con su padre, un todopoderoso, acostumbrado a que su voluntad fuera ley.

“Hay cosas que al final también surgen de una manera limpia, porque el tiempo todo lo ajusta, lo encaja, lo explica, lo perdona y lo cura, con este escribir autobiográfico, es infinitamente más emotivo, y puedes ahondar en las cosas malas sin tanto dolor”, recalcó.

Y es que Bosé cuenta que no cumplía por muchas razones, los requisitos de un Dominguín, era todo lo contrario, sensible, con intereses distintos a aquella España, y esa figura ruda como el torero, su padre.

La Tata Remedios

La parte femenina de Miguel Bosé estuvo presente con la Tata Remedios, una campesina con actitud, llena de honestidad y congruencia que a él enamoró.

“La relación con mi madre al inicio de mi carrera se sintió más, fueron importantes mi madre y mi abuela, que me inició a las artes de la cocina

“Pero más importante la Tata Remedios, me inició a los valores, los principios, la educación, eso no me lo enseñaron mis padres, me lo enseñó esta campesina, con una capacidad de generosidad y honestidad espectacular”, compartió con alegría.

Las lecciones como hijo

Luego de haber desempolvado tanto de su vida, y ser ahora un padre de cuatro hijos, Miguel Bosé sabe que en algún momento, la vida lo hará comportarse con algo de lo que vivió al lado de sus padres.

“Cuando uno va creciendo como hijo, las cosas que no le gustan a uno de sus padre, son puertas que va cerrando en el camino, cuando llegas a ser padre, esas cosas que querrías ya no aparecen, aparece el padre y la madre que a ti te hubiese gustado tener”, aseguró.

Hoy en día el intérprete, destacó, es un padre amoroso, presente y empalagoso, un ser humano que creció rodeado de siete mujeres, sin hombres en casa, que hicieron de él, crecer y equilibrar la parte femenina y masculina de su ser.

Para saber

De 8 a 14 horas diarias dedicó a escribir el libro.

Fueron tres años de proceso.

Evocó algunas páginas de otros libros para corroborar fechas de su memoria.

Cuando lo escribió no hubo música que lo acompañara.

Nació en Panamá el 3 de abril de 1956.

Sobre su bioserie

No habrá segunda parte del libro, en teoría, la segunda parte será la serie que será producida por Paramount Plus.

“Se empieza a rodar en enero y se emite en octubre, por lo que habrá mucho del libro”, dijo que habrá más publicaciones, algunas ligadas a su carrera, pero también otras sorpresas.

Con su presentación en el programa “Esta noche… fiesta”, la audiencia conocerá a tres Migueles: Miguelito, Miguelón y Miguel, dijo.

Ficha técnica

“El hijo del Capitán Trueno”.

Editorial Planeta.

Autor: Miguel Bosé.