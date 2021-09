Enrique Guzmán asegura que denuncias sobre abuso sexual “están de moda”

Ciudad de México.- Enrique Guzmán volvió a dar de qué hablar en medio de la polémica que enfrenta al ser acusado por su nieta Frida Sofía de presunto abuso sexual cuando tan solo era una niña de cinco años.

Durante su presencia en el programa Hoy para promocionar la obra “Jesucristo Súper Estrella”, el rockero no evitó hablar del problema legal que enfrenta con la hija de Alejandra Guzmán y sin temor al qué dirán comentó:

Hoy está de moda… que haya ese tipo de quejas y yo este tipo de cosas pues las tengo que enfrentar, tengo mucha vergüenza cuando pasan estas cosas porque vivo con una nieta que vive en mi casa, entonces imagínate si yo tuviera esa enfermedad (de abusador) sería terrible. Esta niña se esperó 25 años para decir que yo tuve algo que ver…”

Acto seguido, Martha Figueroa le preguntó cómo ha superado este problema, a lo que Guzmán replicó: “No lo he superado todavía… hasta que ella no recapacite y hable las cosas con verdad, no pasa nada”.

Asimismo, aseguró que en todo este tiempo ha contado con el apoyo de La Guzmán, sobre todo desde el momento en que entabló una denuncia contra su nieta. “La verdad algún día me dijo ‘papá, haz lo que tengas que hacer’”.

Por último, el cantante destacó que, a pesar de querer a su nieta, ahora tiene que probar sus acusaciones y esto le será difícil porque no cometió ningún delito contra ella.