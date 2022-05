Emilio Osorio hará su primer desnudo en bioserie de Vicente Fernández

MÉXICO.- Emilio Osorio reveló que por primera vez en su carrera tuvo que grabar una escena casi completamente desnudo. El actor interpreta a Alejandro Fernández en la bioserie no autorizada del Charro de Huentintán y en uno de los episodios de la segunda temporada aparece sin ropa.

Así lo dieron a conocer Juan y Emilio Osorio en una conferencia de prensa que se ofreció con motivo del estreno de la nueva temporada de El Último Rey: El hijo del pueblo. El productor de Televisa adelantó que habrá dos escenas muy controversiales, entre ellas, el primer desnudo de su hijo en las pantallas.

El joven actor habló de cómo fue la experiencia y aseguró que no fue algo difícil para él porque sus compañeros lograron que se sintiera cómodo a pesar de estar tan expuesto en el set de filmación.

“Sí, es mi primer desnudo, nunca había tenido tanta picardía, pero es parte de, ¿no? Lo aprovechas, lo disfrutas. Nunca me había tocado, pero la verdad que las personas con las que me tocó compartir [...] me tocó muy cómodo y creo que con mucho respeto”, comentó el actor.

¿Mucho sudor?

Emilio Osorio no quiso adelantar muchos detalles de la escena, pero sí enfatizó que se trata de un desnudo artístico por lo que no llega a ser grotesco. Además, cuando se estaba grabando, él sí llevaba ropa interior, pero en la televisión podría parecer que no es así, también adelantó que será una escena en la que habrá mucho sudor.

“Creo que la imagen es muy cinematográfica y eso hace que las cosas se conviertan el arte, en vez de que se vean grotescas; entonces, está bonito [...] Me la pasé en chones y parece que no traigo chones. Creo que hay mucho sudor de por medio, es muy importante, el calorcito se sentía. Es picardoso, pero la verdad es que soy malísimo para el picardoso, porque lo manejo con mucho respeto, pero creo que desde ahí parte lo bonito”, dijo el actor.

Finalmente, Osorio dijo que agradece las críticas porque le son útiles para mejorar en su actuación, además de que le parece una buena señal que el público opine, pues demuestra que hay audiencia e interés por el proyecto.