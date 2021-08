EXATLON: Estephanie Solís rompe el silencio por su pelea con Ximena Duggan

CIUDAD DE MÉXICO.- Estephanie Solís rompió el silencio luego de convertirse en la primera expulsada de “Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores”.

La atleta decidió hablar sobre el conflicto que tuvo con su compañera Ximena Duggan, quien la criticó por chiflar durante las participaciones de sus contrincantes para desconcentrarlos.

Está muy bien que me haya dicho algo que le molesta. Me cae bien, nunca tuvimos la gran amistad, porque no podemos hablarnos entre equipos. No tenemos problema”, explicó a “Venga la Alegría”.