“Dónde yo iba, ella ya venía”, Alejandra Guzmán recuerda cómo Paulina Rubio "le bajó" a Erik Rubín, y habla de su relación con Ricky Martin

CIUDAD DE MÉXICO. – Un tema muy recordado es el “triangulo amoroso” que protagonizaron Alejandra Guzmán, Paulina Rubio y Erik Rubín, pues éste terminó con una rivalidad entre las cantantes e incluso sacaron temas musicales sobre ello.



En entrevista con Yordi Rosado, la hija de Silvia Pinal recordó el tiempo en el que salía con Rubín, y se sinceró sobre las canciones que tanto ella como “la chica dorada” lanzaron.

La cantante recuerda que comenzó a salir con Erik porque “le gustó” desde que lo miró en una ceremonia de entrega de premios TVyNovelas, en donde ella obtuvo un galardón. La intérprete de “Más buena” mencionó que le gustó por su estilo “rockero” y salieron por unos meses.



Comenzamos a salir y duramos dos meses, hasta que me enteré de que él estaba saliendo con Paulina, otra vez, ahí le conté al productor, y él me dio la canción ´Hey Guera´, a ella (a Rubio) le puso la de ´Mío´. Que copiona, dónde yo iba, ella ya venía, pero yo llegué primero”, señaló la cantante.



Lo mandó “a volar”



Alejandra Guzmán mencionó que al enterarse que Rubín aún salía con Paulina Rubio, ella decidió terminar con la relación y no volver a tener comunicación con él, “Pero sí me dolió, no me gusta que me sean infiel, y menos con una famosa”, aclaró la cantante.



Sobre ello, Yordi cuestionó a Guzmán sobre si alguna vez había aclarado las cosas con él, a lo que la cantante señaló que sí lo ha visto, y que lo respeta mucho, hablando sobre Andrea Legarreta y sus hijas, a quienes calificó como “muy hermosas”, Guzmán confesó que “lo respeta, pero ahora lo mira de una forma distinta”.



De su relación con Paulina Rubio, la hija de Silvia Pinal señaló que habían hecho un video y que incluso estaban trabajando en un proyecto, pero éste se canceló por la pandemia por el Covid-19 y por ciertos “detallitos”.



“Cuando haces las cosas 50 y 50, tienes que saber quitarte para que el otro entre y a veces no se quitan de en medio. Digo: ´no pues espérate´. Y yo no quería tener problemas con nadie, pues no salió el proyecto, igual, a lo mejor puede suceder después”, aclaró la cantante.



Su relación con Ricky Martin



En la entrevista, Alejandra Guzmán recordó la relación que sostuvo con Ricky Martin, señalando que lo conoció cuando ella fue a Venezuela a hacer un programa en Venevisión, en aquella época, ella ya se había separado de Pablo Moctezuma y su hija, Frida Sofía, tenía 2 meses de nacida, señaló.



La también actriz confiesa que al conocerse él la invitó a cenar, a bailar y luego de ello, siempre le mandaba detalles, “era un caballero”, recordó Guzmán; Sin embargo, señaló que tenían problemas con la madre del cantante, por lo que tenían que “esconderse” para estar juntos.



“A Ricky lo vi cuatro veces en seis meses, entonces también era muy triste, y luego traté de volver con mi familia y me quedé como el perro de las dos tortas, sin ninguno, me quedé sola. Pero lo admiro, porque hay que tener valor para aceptar quién te gusta, cómo te gusta y de qué color te gusta”, declaró Alejandra Guzmán sobre la sexualidad del cantante.