Diego Bazán: un tijuanense en La Voz

Tijuana BC.- El tijuanense Diego Bazán logró girar las sillas de los cuatro coaches en las audiciones a ciegas de La Voz, programa que se transmite por Azteca Uno.

Con el tema de “Abrázame” de Alejandro Fernández, Bazan capturó los oídos de María José, Edith Márquez, Miguel Bosé y Jesús Navarro, a quienes los hechizó con la voz de pues los transportó a un escenario romántico.

La voz, talento e interpretación de Bazán alcanzó hizo poner el famoso “pelometro” a flor de piel con la intención de su tema.

Yo volteé mi silla porque tus grabes, me fascinaron, yo quiero tu voz, no sé qué voy hacer, por que la necesito, la quiero, la deseo, yo no sé mis compañeros, nos volteamos todos, ojala escojas este carril

Dijo Edith Márquez al participante.

Así sucedieron las cosas

Casi al principio de la canción, la primera silla en girar fue la de María José, lo que hizo brincar el corazón de Diego, ya que, con esto, aseguraba su entrada a la siguiente etapa.

“Diego me encantó la forma en que abordaste esta canción, si tu llegas un día y me cantas una serenata con esa intención, por que lo que tu tuviste fue intención no intensidad, la mujer va a caer rendida, me encantó tu voz”, fueron las palabras de María José.

Conforme fue avanzando en su interpretación, el talento de Diego provocó que Miguel Bosé también se viera atrapado en su talento.

“Me pareció cálida, redonda, romántica, expresiva, estabas abrazándome mientras cantabas esas canción, me lo creí todo, tienes muchas posibilidades porque la afinación y el control están de base”, subrayó Bosé.

Finalmente Jesús Navarro también lo quería en su grupo, pero la decisión de Bazán y su corazón le dictó que formará parte del equipo Edith Márquez.

¿Cómo llegó Diego a La Voz?

Debido a la pandemia, la primera ronda de castings fue en línea, la misma virtualidad provocó la curiosidad en Diego, animándoso para enviar su video, y con ello dar inicio a la aventura, que abriría un proceso largo de selección.

Diego ya se considera un ganador con el simple hecho de haber pasado esta etapa, sin embargo, esto no termina aquí.

Para seguir su camino el programa La Voz 2021 se transmite los lunes y martes a las 19:30 horas, la próxima semana inicia la etapa de las batallas.