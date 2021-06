Miguel Bosé preocupa por su salud tras presentación en "La Voz" México

CIUDAD DE MÉXICO. – Miguel Bosé, músico y cantautor hispano-panameño, enfrentó críticas y comentarios de preocupación por parte de sus seguidores luego de presentarse como coach en “La Voz” México.



La aparición del intérprete en el programa musical causó conmoción entre los usuarios de redes sociales, pues aseguraron que a Miguel Bosé no se le entendía lo que decía y que su voz estaba “notablemente deteriorada”.



Durante el programa, Miguel Bosé cantó el tema “Nada particular”, pero su presentación dio de que hablar en redes, pues los seguidores del programa aseguran que el cantante estaba haciendo playback.



Playback en un programa que tiene como título “La Voz” es faltarles el respeto a todos. Mejor que no cante, entendemos quién es y por qué está ahí, pero si no tiene voz que no haga “playback”, expresaron algunos usuarios por medio de Twitter.