Emma Escalante conquista “La Voz” al ritmo de Jenni Rivera

HERMOSILLO.- De “Run Coyote Run”, y el remake de “Cuna de Lobos”, Emma Escalante saltó al escenario de “La Voz Azteca 2021”, logrando su lugar en el reality show de música.

Al ritmo de “Inolvidable”, la oriunda de Caborca hizo suyo el escenario, lo que le validó que Edith Márquez y Miguel Bosé voltearan sus sillas.

Desde el fondo de mi corazón, siempre lo quise hacer, pero no me animaba por el pánico escénico, porque como actriz lo domino, pero como cantante es un plus”, compartió Emma.

Emma reveló cuál fue el motivo por el que decidió ser parte del equipo de Miguel Bosé, y no por Edith Márquez.

“Yo siempre dije que me iba a ir con Edith. Pero cuando voltearon los dos, ella me hablo muy bonito y de la cuestión técnica; en cambio, Miguel fue un poco más profundo. Dijo que Jenni Rivera era su amiga, que no tenía a nadie como yo, que ella se sentiría orgullosa de mí. No sé, fue una corazonada que me hizo decidir por Miguel”, confesó.

“Fue una satisfacción, con el hecho de que voltearan me siento ganadora y triunfadora, son grandes artistas, los admiro, cada uno en su genero y estilo”, expresó.

UNA LECCIÓN DE MAMÁ

Desde que su madre murió, Emma aprendió que no debe dejar pendientes o quedarse con la inquietud de hacer algo.

“La vida es muy corta y se nos va a ir. Mi mamá se fue al cielo y cada vez que pienso en ella, sé que el día de mañana no lo tengo asegurado. Es un regalo que me doy a mí misma, y sé que ella me está apoyando, aunque no la pueda ver”, dijo.

Ahora, Emma buscará quedarse con el trofeo de “La Voz”, e independientemente de si lo logra o no, está decidida a explotar más su carrera musical que actoral para el futuro.

LOS SONORENSES DE LA VOZ

Jahaziel Meza- Equipo Jesús Navarro

Esmeralda Miranda- Equipo Edith Márquez

Deyra Barrera – Equipo María José