'Debe darles prioridad a sus hijos, dejarlos como lo primero', dice Giovanni Medina a Ninel Conde

Ciudad de México.- Giovanni Medina mandó un contundente mensaje a Ninel Conde, luego de que ésta declarara que le impidieron ver a su hijo Emmanuel.

El empresario decidió enviarle un contundente mensaje a la cantante y actriz, tras lo ocurrido en días pasados cuando se quejó de que a pesar de estar en tiempo y forma para verlo, no pudo hacerlo.

Ante el señalamiento público de Conde sobre la idea de acudir ante las autoridades para pedir que las reuniones con el menor fueran en un lugar más neutro, Medina se dijo dispuesto a colaborar con esta solicitud.

Giovanni Medina quiere que Ninel conviva con su hijo

“No me queda más que poner todo mi parte para que ella tenga una sana convivencia con mi hijo, que el vínculo se desarrolle de la mejor manera, y si tiene que ser en otro lugar, en donde el niño no se exponga, por ejemplo, le propuse el parque del fraccionamiento de donde vivimos, eso estaría padre, todo lo que podamos hacer que Emmanuel esté bien y que pueda tener una buena relación con su mamá, adelante. Tenemos una tolerancia en el tiempo, si a mi la autoridad me dice 'la convivencia se acabó', ¿yo qué puedo hacer?”, expresó Giovanni en entrevista para el programa Ventaneando.

Tras la pregunta sobre si deseaba enviarle un comentario a la madre de su hijo, Giovanni dijo: “que las puertas están abiertas, cuanta con nuestra disponibilidad y nuestro respeto, que ojalá ella nos retribuya de esa manera, cuidando a nuestro hijo de estas situaciones y que pudiéramos arreglar esto en privado”.

No obstante, el empresario dejó entrever que la labor de padre no es nada sencilla. “Hay que levantarse todos los días a las 6 de la mañana a llevarlo a la escuela, hay que dormirlo todas las noches, hay que hacer tarea con él y ojalá lo pudiera ayudar no metiéndose en una situación que al contrario, realmente impide el correcto desarrollo de estas actividades”.

Fotos: Agencia México

Preocupado por Ninel Conde

Pero al escuchar el comentario con relación a si le molesta que Ninel Conde lo señalara por no dejarlo ver al menor, Medina dijo: “No, me molesta verla tan descompuesta, me preocupa, creo que sí se debería de dar tiempo para arreglar las cosas con sus dos hijos, porque con los dos hay tema, entonces debe darles prioridad a sus hijos, dejarlos como lo primero y sí hace eso la va a pasar bien”.

Conjuntamente, en el programa de espectáculos se revelaron algunos documentos legales en los que se indica que no sería la primera vez que falta a las citas con su hijo por compromisos laborales.

“El pasado 23 de marzo, la actuaria reportó que la actriz y cantante tampoco se presentó a la convivencia, pero Ninel también faltó a la cita acordada el 30 de marzo, y es que dos días antes su abogada Viridiana Jiménez Barrera avisó al juzgado que su clienta no se presentaría, debido a que la aerolínea donde acostumbra viajar le avisó que una persona del mismo vuelo resultó contagiada de Covid-19 y le pidieron que esperara 48 horas para hacerse la prueba, así que para no poner en riesgo la salud del niño y que no se tomara como incumplimiento a sus obligaciones de crianza, Ninel alertó a las autoridades de su ausencia”, se informó.

Finalmente, en la emisión también indicaron que probablemente esta semana Ninel y Giovanni firmen un acuerdo que establezca que los encuentros entre madre e hijo se lleven a cabo en el parque del fraccionamiento donde se ubica el domicilio para evitar estas controversias y siempre y cuando la artista se ciña al programa de visitas establecido cada 15 días.