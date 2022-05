Ninel Conde denuncia que Giovanni Medina nuevamente no le permite a su hijo

Ciudad de México.- Ninel Conde sigue batallando para poder convivir con su hijo Emmanuel.

La artista reveló en su cuenta de Instagram que no le permitieron el acceso a la casa de su ex Giovanni Medina para poder convivir con su hijo.

Lo anterior luego de que las autoridades determinaron que podía reunirse con el niño de 7 años cada 15 días por algunas horas.

“Como ustedes saben, hay una parte de mi vida que hay un tema legal, que supuestamente no se puede entrar en detalles, pero sólo quiero dejar una evidencia porque creo que todas las mamás me van a entender. Me dejan ver a mi hijo cada 15 días durante una hora y media o dos, y siempre soy puntual. Ahora estoy aquí y la novedad es que no me tienen permitido el acceso, como es en casa de su papá pues...ellos pueden decidir si me dejan o no entrar”, explicó la artista.

La batalla de Ninel Conde por su hijo

Tras una larga y mediática batalla legal por la custodia del menor, la intérprete ha pasado penurias para encontrarse con su hijo más pequeño, y así lo manifestó en el enlace en vivo que compartió con sus fans.

“Tan cerca y tan lejos, aquí estoy y no me dejan entrar... y lo más lamentable es que luego empiezan a decir ‘ay, no le importa’, yo he guardado silencio porque las cosas feas no se deben estar divulgando, pero ya cuando son situaciones que rayan en lo absurdo, en la burla...”, dijo la actriz.

Destacando que estuvo puntual en el lugar para la cita con Emmanuel, Ninel señaló que fue el guardia de seguridad del lugar quien le dijo tenía indicaciones “de no permitirle pasar”. “Palabras del vigilante, que no tengo autorizado para pasar a ver a mi hijo y eso que he puesto todo de mi parte por llevar la fiesta en paz, imagínense si no”, expresó.

Fotos: Agencia México

Interferencia en la convivencia con su hijo

Posteriormente, Conde manifestó: “Yo vengo de viaje especialmente para estar en esta cita que es muy importante para mí y no me dejan pasar, entonces habrá que hacer unas promociones para que el juez sepa esto y vea qué puede hacer para que esto no suceda y no interfieran con la convivencia del niño con su madre, imagínense, más difícil va a ser revincularnos, en fin, no es la primera vez, yo he venido de Miami y me ha pasado esto”.

“Me regresé en carretera porque los aviones no alcanzaban a llegar... estoy cansada porque esperas 15 días para una convivencia que no dura mucho... la vez pasada vine de Miami corriendo, al día siguiente me fui tempranito, estaba yo en el programa (Tu cara me suena), me dieron permiso y tampoco me dejaron entrar (a ver al niño) y yo callada, pero todo tiene un límite”, añadió.

La cantante también se preguntó si no se tratará de un plan de su ex con el actuario del caso para “ponerle falta” y reportarlo así, además de dejarla en mal con el menor. “También ya le grabé videítos para cuando sea grande y sepa toda la situación, lo más chistoso es que el actuario sí está adentro y a mí no me dejan pasar, ¿será porque quieren ponerme falta como en la escuela? I don’tk know, I don’t get it”.

Visiblemente molesta por toda la situación, el llamado ‘bombón asesino’ dejó en claro que está muy incómoda con toda esta situación y buscará solucionarlo.

“Habrá que hacer promociones para que se haga en un lugar neutro y no a capricho de la persona que autoriza el acceso, si no está de buenas o subí una foto que le pareció...que no le agradó… en su domicilio, escoltada, porque ni siquiera es él y yo solitos, pero ahora ya ni eso, ya es too much, la neta ya es una mam*da”, declaró.

Video: