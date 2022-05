Ninel Conde declara que regresará a los juzgados y afirma ser capaz de poder cuidar a su hijo

Ninel Conde no guardó silencio y respondió a las declaraciones de su ex Giovanni Medina, después que el artista lo señalara en redes sociales por no permitirle ver a su hijo menor Emmanuel.

Después de que el empresario señaló en el programa Ventaneando que Conde no vio al menor durante dos meses por cumplir con su compromiso en un programa de televisión, además de que despreció unas flores que el niño le regaló, y que en su visita más reciente llegó 30 minutos más tarde de la hora estipulada, la artista de 45 años se comunicó al programa y aseguró que tomará acciones legales contra su ex.

“No voy a regresar (al juzgado), porque seguimos, el juicio no se ha terminado, lo que voy a solicitar es convivencias en lugares imparciales, donde se puedan probar los dichos, porque hay muchas mentiras y muchas mañas alrededor, en cuestión de las acciones que ejerce el padre de mi hijo en contra de las convivencias, que ya bastante es algo tan poquito, una vez cada quince días, por lo menos por misericordia debería pensar ‘al menos que esta señora vea al niño 2 horas’, pero no, ni eso”, dijo la intérprete.

Una custodia temporal

Ante la pregunta directa de Pati Chapoy sobre el motivo por el que no tiene la patria potestad de Emmanuel, Ninel aseguró: “No he perdido la patria potestad, la patria potestad la ejercemos los dos, lo que hay es una custodia temporal, se la dieron a él por motivos de… ¿qué te puedo decir?... porque él dijo que yo abandoné al niño cuando me fui a hacer un programa a Miami, había Covid, y también me dijo que posiblemente podía tener Covid, que el niño vivía con él, y al decir esto, yo no estar enterada, porque fue una situación que hicieron por debajo del agua […] yo no me enteré hasta 3 meses después que le dieron la custodia provisional”.

Te puede interesar: Ninel Conde denuncia que Giovanni Medina nuevamente no le permite a su hijo

Asimismo, Ninel Conde se dijo capaz de poder cuidar al menor en el caso de que las autoridades le dieran la guardia y custodia de Emmanuel.

“¡Por supuesto!... por ser figura pública, por ser artista, por tener viajes, ¿no puedo tener a mi hijo?, ninguna mujer del medio del espectáculo tendría a sus hijos en custodia, ninguna. Entonces eso no es motivo porque esa demanda solo está basada en que yo viajo mucho, no tengo tiempo, eso no es justificación, yo puedo ajustar mis tiempos”, declaró.

Larry Ramos prófugo

Sin embargo, Ninel no ocultó su molestia cuando la titular del programa de espectáculos le comentó que fue gracias a su fallido romance con Larry Ramos, actualmente prófugo de la justicia, que Medina pudo quedarse con el niño.

Esto no se derivó a raíz de eso, que se haya aprovechado y se haya publicado es muy diferente, nada tiene que ver una situación que se dio como pareja, con una persona que desgraciadamente no fue como yo creí, no era lo que yo pensaba, con el derecho de ser madre, y del niño tener a su madre”, destacó.

Te puede interesar: Ninel Conde aparece en traje de baño y muestra sus “cuadritos”

Finalmente, y asegurando que todas las personas se equivocan, Ninel manifestó que las damas tienen derecho a cuidar y convivir con sus hijos. “Mujeres que están en la cárcel tienen a sus hijos con ellas, mujeres que se dedican a sexo servicio tienen a sus hijos, nada tiene que ver el entorno de una mujer con el derecho de que te quiten a tu hijo, que lo aprovechó y lo supo hacer, perfectamente bien”, remató.