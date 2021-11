Daniel Bisogno se encontró con Chiquis Rivera: "se fue como ped..."

MÉXICO.- Chiquis Rivera se encuentra en México para conducir y cantar en Los Premios Radio 2021 . Con su llegada al país quizá la última persona que esperaba ver es al conductor de Ventaneando Daniel Bisogno , ya que son muchas las críticas y burlas que Bisogno ha hecho de ella en las emisiones del programa de espectáculos.

El conductor es conocido por sus ácidos comentarios hacia los famosos y Chiquis Rivera es una de las celebridades contra las que suele despotricar, casi siempre por su aspecto. En el programa de hoy, Bisogno narró que tuvo un encuentro con la cantante o más bien, que casi se encuentra con ella en un restaurante, ya que la cantante prefirió evitar dirigirle la palabra.

"Me bajo, llega uno de los valets y me dice ‘¿quién cree que está ahí?’, le digo ‘¿quién?’, me dice ‘la Chichis Rivera’”, contó entre risas el conductor usando el apodo que le ha asignado a la cantante de banda.

"Entonces yo, rápidamente agarro mi morral y me bajo y yo le iba a decir ‘mi Chichis, ¿cómo estás?’, ya si me abofeteaba o algo pues… yo corro el riesgo, pero bueno… y en cuanto me doy vuelta me acerco y ya no está, desapareció, mi Pati", afirmó Bisogno. Al parecer, la cantante quiso evitar el encuentro que seguramente habría sido muy incómodo, pero el conductor se tomó la situación con humor y hasta parecía disfrutar de la actitud casi temerosa de Chiquis. “Se fue como pedo, corrió”, dijo Bisogno.

Se burla de su novio

Después arremetió contra la pareja de la cantante y se burló de su baja estatura en comparación con las dimensiones de ella. "La mesera me dice, 'se acaba de ir con un chaparrito que se lo cargó de cartoncito de cerveza ' […]. Al novio lo volteaba y todo”, se rió. Después agregó “se fue ella sola, pero llevaba al novio en alguna parte, no supieron dónde, no supieron si lo traía en una Chichi o dónde ”.

Finalmente, agregó que sus burlas son realidad porque le gusta la cantante “es que es mucha carne y yo que acabo de perder una carilla” , dijo el conductor. La cantante de regional mexicano ya ha hablado sobre los constantes ataques a su aspecto y afirma que no le molestan los comentarios porque se siente segura de sí misma.