¿Daniel Bisogno se disculpó con Javier Ceriani para que “Chisme NoLike” sea transmitido en TV Azteca? 

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras revelarse la noticia de que “Chisme NoLike” se transmitiría por Azteca Más, se especuló que los titulares del programa habrían puesto como condición que Daniel Bisogno se disculpara con Javier Ceriani.

En días pasados se supo que uno de los programas de espectáculos que ha sido tan criticado por los conductores de “Ventaneando”, llegaría a las filas de TV Azteca y se transmitiría por Azteca Más (a Más+), programación que se transmite por Internet.

Una de las condiciones que Javier Ceriani y Elisa Beristain habrían pedido a la televisora del Ajusco es que el contenido del programa siguiera igual como hasta hoy y que no fuera censurado.

Pero algunos internautas han especulado que otra de las condiciones habría sido que Daniel Bisogno se disculpara públicamente con Javier Ceriani, con quien ha tenido varias rencillas y una amenaza de demanda, por publicar información supuestamente falsa que perjudica a su imagen.

Lo cierto es que hasta el momento Daniel Bisogno no ha hecho tal disculpa y no se ha comprobado si lo que se dice sea cierto, ya que lo que sí confirmaron los conductores de “Chisme NoLike” es que sí pidieron que no los censurara y se los iban a cumplir.

NOS VAMOS PARA #TVAZTECA POR #AMÁS+, ¿NOS CENSURARÁN? ����



��https://t.co/NSrTm8PJ1H��



En exclusiva les informamos de nuestra llegada a la televisora del Ajusco, #ChismeNoLike se transmitirá a partir del 1 de noviembre por #AMÁS+ de lunes a viernes a las 6:00 p.m.. pic.twitter.com/92hUXHPlsv — Chisme No ���� Like (@ChismeNo) October 29, 2021



¿Cuál es el pleito entre Daniel Bisogno y Javier Ceriani?

Daniel Bisogno siempre ha estado criticando el trabajo que realiza el programa de YouTube, “Chisme NoLike”, especialmente los comentarios de Javier Ceriani, quien ha sacado a la luz información personal del conductor de “Ventaneando” y sus supuestos “amoríos” con hombres.

Las cosas se pusieron intensas cuando en plena transmisión en vivo, Bisogno le dijo “bruja mal cogida” al argentino, palabras que causaron un gran escándalo, ya que la televisora maneja el slogan de “Señal con Valor” y la actitud de Daniel es todo lo contrario.

Lo peor de todo es que el protegido de Pati Chapoy en esa ocasión se enojó porque “Chisme NoLike” le había ganado una exclusiva a todos los medios de comunicación sobre la relación que tenía Marjorie De Sousa con Vicente Uribe.

Un pobre diablo como ese que no da una y se tiene que andar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande que hay… además, con esa jeta de bruja mal cogida. Perdóneme, pero es un asqueroso, malviviente y malnacido”, expresó Bisogno.

“Chisme NoLike” iniciará transmisiones hoy, en Azteca Más, a partir de las 18:00 horas, sin afectar el raiting a “Ventaneando”.