Daniel Bisogno critica el físico de la chef Betty en “Ventaneando”

MÉXICO.- Daniel Bisogno lanzó una broma pesada sobre el físico de una de las chefs más famosas de México, Betty Vázquez quien últimamente ha llamado la atención de todos al perder 70 kilos.

El conductor de “Ventaneando” dio entrada a una entrevista con la jueza del reality de cocina “MasterChef”, donde hizo un comentario bastante inapropiado sobre la complexión de Betty y su reciente pérdida de peso.

Ante su expresión, varios usuarios de redes sociales mostraron su descontento y señalaron a Daniel Bisogno como una persona grosera debido al comentario “agresivo” contra la chef. Incluso hubo quienes exigieron que despidieran al conductor del programa de TV Azteca.

Han ido y venido pelucas, kilos, todo, por la vida y obra de la chef Betty y ahora nos platica cómo ha sido su evolución delante de las cámaras, a lo largo y ancho, más ancho que nada, de su carrera”, comentó Bisogno.

Su compañera Pati Chapoy no hizo expresión alguna, sin embargo Linet Puente solo emitió una risa nerviosa para luego pegarle ligeramente a Daniel con las hojas de papel que sostenía.

A pesar de haber dicho el comentario ofensivo, Betty Vázquez se mostró firme y sigue reiterando que su pérdida de peso es algo que le alegra, pues no le tiene miedo al cambio. “En el proceso he ganado juventud, me atrevía ciertos cambios y aquí estoy, presentándome con este nuevo look”, declaró la chef.