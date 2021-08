Cover de J Balvin para Metallica destaca por los "dislikes"

MÉXICO.- Luego de que el grupo de Metallica anunció que lanzaría “The Metallica Blacklist”, un nuevo álbum en el que colaboraría al lado de varios artistas de distintos géneros musicales, lo que causó gran revuelo entre los fans del metal.

Su próximo lanzamiento generó todo tipo de burlas por incluir cantantes como Miley Cyrus, Juanes, J Balvin, Ha Ash, Mon Laferte, entre muchos otros. Y hubo quienes consideraron que estaban “arruinando” al metal original al colaborar con otros famosos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, hubo covers que sorprendieron a los fanáticos y expresaron que “los dejaron con la boca abierta” o que “los callaron”, pues les gustó la interpretación ante las canciones más destacadas de Metallica. Tal fue el caso de Miley Cyrus con “Nothing Else Matters”, y el de Ha Ash con “The Unforgiven”.

Aunque hubo alguno que recibió cientos de críticas como el del cantante de música urbana, J Balvin que cantó “Wherever I May Roam”, un éxito de la banda que consagró en 1991.

El lanzamiento del cover de Metallica juntó mayor cantidad de “no me gusta” en Youtube que “likes” por su interpretación. Y a casi dos semanas del estreno, la colaboración ha alcanzado más de 2.7 millones de reproducciones, 71 mil Me gusta, y lo que más sorprende fueron los 173 mil No me gusta.



Estos fueron tan solo algunos comentarios por parte de los usuarios de la plataforma que expresaron su descontento con la participación de J Balvin con la canción "Wherever I May Roam"