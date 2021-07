¡No les gustó! J Balvin es criticado por su colaboración con Metallica

CIUDAD DE MÉXICO.- Reguetoneros y metaleros de las redes sociales se unieron para una causa común: Criticar la colaboración de J Balvin con Metallica.

Fue este miércoles que el reguetonero lanzó su propia versión del tema “Where ever I May Roam”, canción que pertenece a la icónica banda de metal.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, este lanzamiento dividió la opinión de los internautas, tanto los fans del rock como los seguidores del urbano, debido a los cambios que sufrió este tema musical para adaptarse al cantante colombiano, sobretodo por las pistas de trap que se incluyeron.

A pesar de que la canción reúne las voces de J Balvin con la de James Hetfield, vocalista de Metallica, los fans desataron su rechazo en redes sociales.

¿J Balvin y Metallica?



Los metaleros que siempre criticaron el reggaeton: pic.twitter.com/hZQeyHSl4A — Maik ��️����⚧ (@ItsMaikel) July 21, 2021

Ya escuché lo de Metallica con J Balvin, absolutamente abominable. pic.twitter.com/0Uh8DdDOFA — Cristian David Romero ® (@ICristianRomero) July 21, 2021 J Balvin y Metallica…. Esta canción es la descripción literal de cuando dos amigos hacen sus partes del trabajo y luego las juntan pic.twitter.com/bxxuvK0nt7 — Eugenia de la Rosa (@EudelaRosaM) July 21, 2021 Acabo de escuchar el cover de "Wherever I May Roam" de J Balvin. pic.twitter.com/eD54yjsH0j — PeliColombianas (@Pelicolombianas) July 21, 2021

APLAUDEN EL COVER DE METALLICA Y HA*ASH

Contrario a lo que sucedió con J Balvin, los fans aplaudieron el cover que Ha*Ash realizó de la canción “The Unforgiven”.

Y es que las hermanas Hanna y Ashley Pérez trataron de respetar la estructura musical que James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Jason Newsted hace 30 años el "Black Album", pero que le dan un giro, ya que lo hacen más acústico y de forma bilingüe.

Tanto J Balvin como Ha*Ash formaron parte de los 53 artistas de talla internacional que colaboraron el “The Metallica Blacklist”, un álbum discográfico en el que invitan a famosos de otros géneros musicales a realizar covers de algunos clásicos de Metallica.

El disco llegará a las plataformas digitales el próximo 10 de octubre. El formato físico se estrenará, tanto en CD como en vinil, el 1 de octubre.