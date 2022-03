Contra J Balvin: Bizarrap lanza Music Session #49 con Residente

ARGENTINA.- En los últimos años el género urbano ha logrado ganarse el cariño del público a nivel mundial gracias a los grandes talentos que han surgido últimamente. Y sobre todo por las sesiones musicales del productor argentino Bizarrap, quien se encarga de colaborar con artistas a los que admira por sus letras.

De momento ha trabajado con varios raperos, reguetoneros y cantantes de divesos géneros como Trueno, Nathy Peluso, Anuel AA, Nicki Nicole, Nicky Jam, Cazzy, Dread Mar-I, entre muchos otros. Sin embargo, desde el pasado miércoles que el joven originario de Argentina anunció que lanzaría su Music Session número 49 junto a Residente.

Esto se dio a conocer después de que el puertorriqueño compartiera un video en donde informa a sus millones de seguidores que corría el peligro de ser demandado por un reguetonero, pero no dio más detalles al respecto, aunque los usuarios de redes sociales especularon que se trataba de J Balvin, ya que anteriormente protagonizaron una gran pelea en redes con indirectas.

Al unirse Bizarrap y Residente, los fans del género enloquecieron al saber que uno de los raperos más importantes y populares de la historia formaría parte de estos segmentos al estilo de Cypher, por lo que al publicarse el video oficial, rápidamente los músicos alcanzaron casi el millon de visitas.

Dicha sesión tiene una duración de 8 minutos y 39 segundos, convirtiéndose en la más larga de todas las que ha producido Bizarrap. Asimismo, René habla de diferentes temas en una especie de capítulos según lo que va narrando en sus letras.

Se lanza contra J Balvin

Aunque lo que más destacó es que el intérprete de "Hasta que se acabe el mundo" le dedica unas líneas a J Balvin, con quien sostiene una rivalidad tras las declaraciones de ambos sobre la música y el género urbano.

En su mensaje, Residente criticó a los artistas que usan autotune en sus temas, que hacen playbacks en sus conciertos y que tienen precios muy elevados en sus entradas para solo "brincar como pen**jo vestido de colores", dejando en claro que su mensaje tenía una dedicatoria, pues habrá que recordar que José Álvaro Osorio Balvin lanzó un álbum titulado Colores.

A menos de la hora de su lanzamiento, la Music Session #49 de Bizarrap y René cuenta con más de 2 millones de reproducciones, 703 mil Me Gusta por parte de los usuarios que dejaron su opinión en la caja de comentarios.

"Residente siendo RESIDENTE. No hay más. La rompió!!!", "No me canso de escucharlo, apenas la reaccioné y estoy repitiéndola como 10 veces", "Una marca en la historia del género", "Magnífica obra de arte Residente y BZRP", "Residente, el GOAT (greates of all) de todo fokin género"; son algunas expresiones.