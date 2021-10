"Me llamaste llorando": Residente le responde a J Balvin por su mercancía de hot dogs

ESTADOS UNIDOS.- Cuando se anunciaron los nominados a los Grammy latinos de este año, J Balvin hizo algunas declaraciones que desataron una fuerte pelea entre él y otros artistas del género urbano, en especial con René Pérez, mejor conocido como Residente.

Fue por medio de una serie de tweets que José, nombre real de Balvin, hizo un llamado a boicotear los Grammy, pidiéndoles a sus colegas del género que no asistieran ni recibieran los premios ya que considera que los Grammy no valoran a los artistas urbanos y solo los usan por conveniencia comercial. Ninguno de sus colegas estuvo de acuerdo con la opinión del cantante y aunque muchos le dedicaron fuertes críticas fue Residente quien estalló con todo en su contra.

Residente grabó un video que llegó a tener más de un millón de reproducciones en Instagram antes de que desapareciera. "Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?". Fue lo le dijo el cantante y después añadió: "Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin".

Aunque ambos artistas terminaron borrando sus mensajes, parece que la pelea no ha terminado ya que hace un par de horas Residente publicó otro video en el que le responde a Balvin por haber hecho mercancía alusiva a hot dogs, ya que lo acusa de falto de principios por querer monetizar el escándalo. "No todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero […] también existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes después de que trepan la carrera al cielo los mandas pal carajo", le dice el puertorriqueño en el video.



Dice que lo llamó llorando

Entre todo lo que el cantante le recrimina al colombiano, sorprenden un par de fuertes declaraciones. Según afirma Residente, Balvin lo llamó llorando para pedirle que borrara aquel primer video donde lo insultó. También afirmó que el trato entre ambos había sido borrar sus declaraciones y no hacer más alusión del tema, pero Balvin faltó a su palabra al lanzar su mercancía.

"Esa misma compasión es la que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video que me pediste que por favor lo bajara; lo bajé cabr.... Terminaste llamando a todo el mundo, para que me buscaran, me dejaste como ocho mensajes por whatsapp diciéndome falso y por las redes me escribes 'respeto tu opinión' [...]. ¿Qué es más falso que escribirme una pende... por whatsapp y frente a la gente hacerte el más bueno?", le dice el cantante.

Posteriormente, Residente lo acusó de insensible por querer hacer una revolución vacía y no tener en cuenta a los artistas más pequeños en la industria que verán impulsadas sus carreras con las nominaciones al premio. También hizo mención del padre de Balvin, quien defendió a su hijo y asumió la comparación con la comida rápida para darle un giro positivo "La música urbana es calle, barrio. Los perritos calientes son calle, barrio. Los restaurantes Michelin no son calle, no son barrio “, escribió el señor Osorio.

En su mensaje, Residente se mostró molesto de que el padre de Balvin defendiera a su hijo aludiendo a valores que él considera, no tiene. "Tú sube lo que tú quieras pero esta va para la listita de valores de tu viejo para que deje de pensar en el negocio y empiece a pensar en la virtud de la palabra. Tú rompiste la palabra", menciona.

¿Plagió sus palabras?

Después aseguró que fue él quien le escribió las únicas palabras que le dedicó a su país luego de que guardara silencio por mucho tiempo durante las protestas de los colombianos contra el régimen de Iván Duque y los violentos enfrentamientos entre los ciudadanos y el cuerpo militar. "El único mensaje que le escribiste a tu país te lo tuvo que escribir un puertorriqueño porque no te sale ni eso", dijo para después acusarlo de llevarse el crédito de las palabras que segú él copió y pegó en sus redes firmándolas con el nombre "José". "Tu país quemándose en llamas y tú pendiente de sacar un disco", añadió.

Finalmente, el cantante lo instó a abrazar con orgullo su proyecto en los hot dogs y le sugirió algunos nombres para el negocio, entre los que estaban: me quedé sin rimas hot dogs, el tibio de Medellín hot dogs, te llamé llorando hot dogs, ninguno de mis hits son míos hot dogs.